Sau những tranh cãi liên quan đến việc rời đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo trở lại sân cỏ bằng bàn thắng trong Chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước Al Diriyah tại Saudi Pro League ngày 10.10.2026. Pha lập công giúp tiền đạo 41 tuổi tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng, giữa lúc tương lai của anh ở đội tuyển quốc gia vẫn chưa rõ ràng.

Ronaldo được CĐV Al Nassr chào đón đặc biệt

Trước trận đấu, CĐV Al Nassr thể hiện sự ủng hộ dành cho Ronaldo bằng biểu ngữ mang dòng chữ "Sự vĩ đại được tạo nên từ nỗ lực" cùng số áo 7. Đến phút thứ 7, người hâm mộ đồng loạt hô vang tên siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo ghi bàn thứ 980, được CĐV Al Nassr tặng điều bất ngờ giữa tin đồn bị treo giò

Ronaldo đáp lại bằng bàn mở tỷ số ở phút 23. Sau pha dứt điểm của Kingsley Coman khiến thủ môn Waleed Ali không thể bắt dính bóng, tiền đạo 41 tuổi nhanh chóng đá bồi cận thành, đưa Al Nassr vượt lên. Samu Costa nhân đôi cách biệt ở phút 35, trước khi Coman ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 77.

Đây là bàn thắng thứ 4 của Ronaldo sau 8 trận tại Saudi Pro League mùa này, đồng thời nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 980. Anh chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 20 pha lập công.

Ronaldo ghi bàn thắng thứ 980 vào ngày 10.10 ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu, Ronaldo đăng ảnh ăn mừng cùng thông điệp: "Hoàn thành nhiệm vụ. Hướng tới trận đấu tiếp theo!". Chiến thắng giúp Al Nassr có 19 điểm sau 8 vòng, bằng Al Qadsiah nhưng xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại. Al Hilal và Al Ittihad tiếp tục bám đuổi với lần lượt 18 và 17 điểm, đồng thời còn 1 trận chưa đấu.