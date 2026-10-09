Theo dấu đoàn quân chiến thắng qua những địa danh lịch sử Ngày giải phóng thủ đô
72 năm sau
ngày giải phóng
(10.10.1954 - 10.10.2026), nhiều địa danh giữa lòng Hà Nội vẫn hiện diện như những 'chứng nhân' đặc biệt, gợi nhớ thời khắc hào hùng khi đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản thủ đô.
Ô Quan Chưởng với kiến trúc vòm cổng cổ kính từng là một trong những cửa ngõ quan trọng chứng kiến thời khắc lịch sử khi các đơn vị bộ đội ta tiến vào qua 5 cửa ô (cùng Ô Cầu Giấy, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Chợ Dừa) trong giai đoạn chuẩn bị tiếp quản từ ngày 7 đến 9.10.1954. Ngày nay, đây là cửa ô duy nhất còn sót lại của Thăng Long xưa, trở thành điểm đến di sản giữa khu phố cổ nhộn nhịp
Ga
Hà Nội từng là một trong những cơ sở trọng yếu đầu tiên được lực lượng của ta tiến vào tiếp quản trong ngày 8 và 9.10.1954. Từ một đầu mối giao thông của chính quyền thuộc địa, nhà ga tiếp tục trở thành một phần của hệ thống giao thông của Hà Nội sau ngày thành phố được tiếp quản. Nhà ga đã được tu bổ, hiện đại hóa và vẫn tiếp tục giữ vai trò là đầu mối giao thông đường sắt lớn nhất của cả nước
Tòa nhà Bắc Bộ phủ (nay là trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước và Nhà khách Chính phủ) chính là nơi từng được quân đội ta và các đội hành chính, trật tự tiếp quản từ sáng 9.10.1954. Ngày nay, công trình vẫn giữ trọn vẹn vẻ đẹp kiến trúc Pháp cổ điển và là nơi diễn ra các hoạt động lễ tân, ngoại giao quan trọng của Nhà nước
Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng từng là nơi "chứng kiến" những người lính Pháp cuối cùng rời Hà Nội vào chiều ngày 9.10.1954. Ngày nay, dù đã nhuốm màu thời gian, cây cầu lịch sử vẫn là một trong những tuyến giao thông chính phục vụ các chuyến tàu, xe và là biểu tượng ký ức không thể phai mờ của người Hà Nội
Phố Hàng Đào từng là nơi hàng dài người dân đón đoàn xe đầu tiên do thiếu tướng Vương Thừa Vũ và bác sĩ Trần Duy Hưng dẫn đầu tiến vào nội đô lúc 8 giờ sáng 10.10.1954. Cung đường Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào khi ấy ngập tràn cờ hoa và tiếng reo hò vang dậy khi Trung đoàn Thủ đô, các đoàn cơ giới và pháo binh từ các hướng tây và nam nối tiếp nhau hành quân qua. Ngày nay, Hàng Đào vẫn là tuyến phố thương mại sầm uất, nằm trong không gian tuyến phố đi bộ dịp cuối tuần
Di tích Cửa Bắc từng là nơi đoàn cơ giới, pháo binh cùng Ủy ban Quân chính tiến qua cổng thành để chính thức tiếp quản "Thành cổ Hà Nội" vào sáng 10.10.1954, sau khi diễu hành qua các tuyến phố trung tâm. Ngày nay, di tích Cửa Bắc nằm trong quần thể di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, mở cửa đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu lịch sử
Sân Đoan Môn chính là không gian từng chứng kiến hàng chục vạn người dân cùng Binh đoàn Thủ đô tề tựu, xếp hàng trong chiều 10.10.1954 để chờ đón giây phút lịch sử khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên. Ngày nay, không gian rộng lớn này trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử thu hút đông đảo du khách ghé thăm
Cột cờ Hà Nội từng là nơi lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay vào đúng 15 giờ ngày 10.10.1954 trong tiếng Quốc thiều thiêng liêng, sau khi bộ đội công binh hoàn tất việc rà soát và làm trụ treo cờ. Trải qua bao thăng trầm, kể cả trận mưa bom B52 năm 1972, Cột cờ Hà Nội vẫn sừng sững như biểu tượng của niềm tin tất thắng. Ngày nay, di tích này tiếp tục là biểu tượng tự hào và là điểm tham quan, giáo dục truyền thống của thủ đô
Nhà hát Lớn Hà Nội chính là nơi từng vang lên hồi còi vào chiều 10.10.1954, khởi đầu cho lễ thượng cờ lịch sử và chính thức phát đi thông điệp:
Hà Nội đã hoàn toàn giải phóng. Ngày nay, công trình kiến trúc trước quảng trường Cách mạng Tháng Tám này không chỉ là một di sản mà còn là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, biểu diễn lớn của thủ đô
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