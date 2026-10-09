Theo dấu đoàn quân chiến thắng qua những địa danh lịch sử Ngày giải phóng thủ đô

Ga Hà Nội từng là một trong những cơ sở trọng yếu đầu tiên được lực lượng của ta tiến vào tiếp quản trong ngày 8 và 9.10.1954. Từ một đầu mối giao thông của chính quyền thuộc địa, nhà ga tiếp tục trở thành một phần của hệ thống giao thông của Hà Nội sau ngày thành phố được tiếp quản. Nhà ga đã được tu bổ, hiện đại hóa và vẫn tiếp tục giữ vai trò là đầu mối giao thông đường sắt lớn nhất của cả nước