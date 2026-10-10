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    Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 đang chuẩn bị thế nào?
    VideoThể thao

    Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 đang chuẩn bị thế nào?

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương

    Hàn Quốc, UAE và Yemen đều đã xác định mục tiêu tại Asian Cup 2027, nơi đội tuyển Việt Nam phải đối đầu cả 3 ở vòng bảng. Trong khi Hàn Quốc sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm, UAE là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, còn Yemen vừa tạo bất ngờ ở vòng loại.

    Hàn Quốc: Đối thủ mạnh nhất bảng E

    Hàn Quốc được đánh giá cao nhất bảng E nhờ lực lượng giàu kinh nghiệm quốc tế, với những ngôi sao như Son Heung-min và Lee Kang-in. Tuy nhiên, danh sách dự giải vẫn chưa được chốt, đặc biệt khi đội bóng có thể điều chỉnh nhân sự sau World Cup 2026.

    Đây cũng là cuộc đối đầu đặc biệt với HLV Kim Sang-sik khi ông gặp đội tuyển quê hương. Trước đối thủ vượt trội về chất lượng cầu thủ, đội tuyển Việt Nam cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ, duy trì thể lực và hạn chế bàn thua, bởi hiệu số có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giành vé đi tiếp.

    Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 đang chuẩn bị thế nào? - Ảnh 1.

    Đội hình của đội tuyển Hàn Quốc có nhiều ngôi sao

    ẢNH: REUTERS

    UAE: Thử thách lớn ngay trận ra quân

    UAE có thể là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào vòng 16 đội. Đại diện Tây Á thuộc nhóm hạt giống số 2, sở hữu lực lượng có nền tảng thể lực, kỹ thuật tốt và nhiều kinh nghiệm thi đấu châu lục.

    Đội tuyển Việt Nam từng thắng UAE 1-0 tại vòng loại World Cup 2022, nhưng tương quan lực lượng hiện tại đã có nhiều thay đổi. Vì vậy, việc nghiên cứu lối chơi, khả năng tấn công và các tình huống cố định của đối thủ là nhiệm vụ quan trọng.

    Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 đang chuẩn bị thế nào?

    Trận ra quân ngày 10.1 có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng đấu. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giảm áp lực trước cuộc đối đầu Hàn Quốc.

    Yemen: Đối thủ không thể xem nhẹ

    Yemen giành vé dự Asian Cup 2027 sau chiến thắng 2-0 trước Lebanon ngày 4.6, với cả 2 bàn thắng do Nasser Al Gahwashi ghi. Đội bóng Tây Á đứng đầu bảng B vòng loại với 14 điểm, đánh dấu sự trở lại sau khi vắng mặt tại Asian Cup 2023.

    Dù không được đánh giá cao bằng Hàn Quốc hay UAE, Yemen đã cho thấy khả năng cạnh tranh ở những trận đấu quyết định.

    Cuộc đối đầu ngày 20.1 có thể mang ý nghĩa sống còn với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt nếu kết quả 2 lượt trận đầu không thuận lợi. Vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần chuẩn bị phương án tấn công chủ động, đồng thời đề phòng những tình huống phản công và bóng cố định của đối thủ.

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