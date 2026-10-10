Highlight HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bóng phố núi thắng tưng bừng

3 ngoại binh cùng ghi bàn giúp HAGL đánh bại CLB Đà Nẵng 3-0 trên sân Quy Nhơn, giành chiến thắng đầu tiên tại V-League 2026-2027 trong trận đấu quan trọng ở cuộc đua trụ hạng.