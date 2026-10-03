‘Nữ tướng’ Trần Thị Vui nói cực hay sau chiến thắng 'bóp nghẹt tim', tiết lộ chiến thuật tuyệt đỉnh

Cảm ơn học trò đã chiến đấu với tinh thần không từ bỏ

HLV Trần Thị Vui phân tích, Việt Nam lẽ ra đã có cơ hội để thắng Thái Lan 2-0 hệt như vòng bảng, nếu như hiệp 2 không để xảy ra một số sai sót. Bà nói: "Thực lòng tôi xin cám ơn học trò rất nhiều. Sau hiệp chơi tốt thắng 15-11, bước vào hiệp 2 có lúc tưởng chừng chúng tôi đã đánh mất mình khi bị dẫn xa đến 8-13. Trong đầu tôi thoáng nghĩ hiệp đấu lúc đó giống như bị vuột khỏi tay rồi, nhưng các em trên sân đã động viên nhau chơi với tinh thần không từ bỏ. Các em đã làm cho tôi vô cùng tự hào và thán phục khi đi một mạch 6 điểm vượt lên dẫn lại 14-13". Học trò của bà Vui rất xuất sắc, Nguyễn Thị Yến sinh năm 1997, Nguyễn Thị My sinh năm 1998, Nguyễn Thị Ngọc Huyền sinh năm 1999 (hôm nay 3.10 là ngày sinh nhật của cô), Trần Thị Ngọc Yến sinh năm 2004, Hoàng Thị Thu Thảo sinh năm 2000.

Giây phút cảm động khi Quốc ca Việt Nam vang lên Ảnh: Độc Lập

Hạnh phúc dâng trào!

Thái Lan rất giỏi nhưng cũng vẫn thua các cô gái Việt Nam ảnh: Độc Lập

Niềm vui của các cô gái Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Bà Vui nói tiếp: "Thời điểm đó mà thắng được người Thái tới 6 điểm là một điều cực khó nhưng chúng ta đã làm được. Lúc đó chỉ cần 1 điểm nữa thôi là thắng, nhưng tiếc là chúng ta không giữ được. Trận đấu lớn mà bao giờ cũng khó tránh khỏi sai sót. Các em đã chơi hay đến thời điểm đó rôi. Một thoáng mất tập trung ở thời điểm cuối hiệp 2 là khó tránh khỏi, nhất là Thái Lan quá bản lĩnh khi ấy. Chúng tôi tiếc vì không thể giải quyết sớm trận đấu. Nhưng cũng nhờ vậy mà các em kiên cường, tự tin hơn để có thể bước vào hiệp đấu quyết định một cách sòng phẳng với người Thái. Quan trọng là từ sai sót đó, các em đã biết khắc phục rất nhanh".

HLV Trần Thị Vui dâng trào cảm xúc khi Việt Nam ngược dòng dẫn lại 14-13 ở hiệp 2 cũng như có thời điểm đôi bên rượt đuổi rất hay ở hiệp ba - hiệp mang tính sống còn. "Có lúc tim tôi như thắt lại vì quá căng thẳng và cũng quá thương các em đã chiến đấu mãnh liệt. Chính cách chơi, thái độ và tinh thần quyết liệt này đã giúp chúng ta đã phát huy tốt sự gắn kết toàn đội để từng bước thể hiện sự chững chạc và mạnh mẽ hẳn so với đối thủ. Chiến thắng cách biệt 4 điểm 15-11 ở hiệp đấu quyết định đã cho thấy bản lĩnh của các cô gái Việt như thế nào", HLV Trần Thị Vui xúc động nói.

HLV Trần Thị Vui chia vui cùng các học trò ẢNH: ĐỘC LẬP

Dấu ấn của sự điều chỉnh

Một trong những dấu ấn đậm nét của đội cầu mây nữ ở trận chung kết chính là khả năng điều tiết và sử dụng nhân sự cùng xây dựng lối chơi hợp lý trước Thái Lan. HLV Trần Thị Vui không còn cố định 1 người giao cầu như nhiều trận trước mà luân phiên nhiều hơn, lúc thì chủ công Ngọc Yến khi thì đội trưởng Nguyễn Thị My và có lúc đưa Hoàng Thị Thu Thảo để "chia lửa".

Đặc biệt việc sử dụng Ngọc Yến từ đầu, bà Vui tiết lộ: "Tôi muốn tận dụng những cú đá tốt của Yến để chủ động tấn công từ đầu, gây rối loạn cho đối thủ. Khi mà Yến cần phải dưỡng sức cho những cú tấn công trên lưới thì tôi đổi sang My hoặc Thảo. Làm vậy, đối thủ sẽ khó bắt bài hơn".

Tấm HCV được trao cho chủ nhân xứng đáng Ảnh: Độc Lập

Các cô gái 2 lần thắng Thái Lan ẢNH: ĐỘC LẬP

Bà Vui cũng nhìn nhận phát bóng cũng 5 ăn 5 thua, đôi khi cũng xuất hiện sai sót, nhưng sau khi bị mất vài điểm số, cái hay của các cô gái là kịp trấn tĩnh lại ngay. Nhờ vậy mà dù có thời điểm bị người Thái vượt lên dẫn ở cả 3 hiệp, nhưng Việt Nam đã kịp hóa giải thành công bằng những pha tấn công ngoạn mục. Nhất là dàn chắn 3 người của Việt Nam đã kiên trì bám từng pha bóng và tỏ ra khá hiệu quả trên lưới.

"Nữ tướng" Trần Thị Vui cho biết: "Các em đã làm tốt những yêu cầu của ban huấn luyện, thể hiện kỷ luật đấu pháp và luôn có sự tôn trọng với đối thủ. Nhưng điều làm tôi mừng nhất chính là dù có khó khăn đến mấy, dù có lúc không tránh khỏi những sai sót trong một trận đấu căng thẳng với Thái Lan, các em vẫn biết cách vượt qua".

Hàng chắn 3 người của Việt Nam phát huy hiệu quả ẢNH: ĐỘC LẬP

Bà Vui cũng rất tự hào: "2 lần thắng đối thủ nặng ký như Thái Lan trong một giải đấu lớn như ASIAD, thực sự là quá đỗi hạnh phúc và vô cùng sung sướng cho thầy trò chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào về các em và xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn sát cánh động viên thương yêu toàn đội. Chúng tôi đã tái lập kỳ tích 20 năm trước mà cầu mây cũng giành 2 HCV ASIAD tại Doha 2006. Thực sự là quá cảm xúc vào lúc này. Xin chia niềm vui cho tất cả mọi người".