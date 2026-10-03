Khoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!

Thể thaoCác môn khácKhoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!Đồng Nguyên Khang- dongnguyenkhang@gmail.com 03/10/2026 09:06 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Sáng 3.10, đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng đầy cảm xúc trước Thái Lan với tỷ số 2-1. Ở set quyết định, đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam liên tục duy trì khoảng cách về điểm số với Thái Lan và giành chiến thắng 15-11ẢNH: ĐỘC LẬPQua đó, chúng ta giành chiến thắng chung cuộc 2-1, khép lại trận chung kết đầy cảm xúc. Các VĐV và toàn bộ BHL vỡ òa trong sung sướngẢNH: ĐỘC LẬPNguyễn Thị Ngọc Huyền không cầm được nước mắtẢNH: ĐỘC LẬPNhững khoảnh khắc quá đỗi hạnh phúcẢNH: ĐỘC LẬPNhư vậy, đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV ASIAD, khẳng định vị thế số 1 châu Á ở nội dung này. Thầy trò ôm nhau khóc!ẢNH: ĐỘC LẬPLãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam cũng rất tự hào và hạnh phúcẢNH: BÙI LƯỢNGỞ ván đầu tiên, đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam bằng sự tự tin, thi đấu chặt chẽ và gắn kếtẢNH: ĐỘC LẬPChúng ta giành chiến thắng 15-11 ở ván nàyẢNH: ĐỘC LẬPSang ván 2, Thái Lan vùng lên, chắn bóng rất hiệu quảẢNH: ĐỘC LẬPVĐV xứ chùa vàng cũng tấn công sắc sảo, đưa cầu lách qua hàng chắn 3 người của Việt NamẢNH: ĐỘC LẬPHai đội giằng co quyết liệt. Cuối cùng, Thái Lan thắng ở ván này với điểm số 17-15 khi chúng ta mắc vài sai lầm đáng tiếcẢNH: ĐỘC LẬPNhưng ở ván quyết định, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng. Các cô gái vàng thực hiện chiến thuật hợp lý, không mắc sai sót trong các pha xử lý cuối cùng và giành chiến thắng xứng đángẢNH: ĐỘC LẬP Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh (thứ hai từ phải sang) trao thưởng nóng cho đội tuyển nữ cầu mây Tin liên quan Thắng Thái Lan kịch tính, bảo vệ thành công HCV ASIAD: Các cô gái cầu mây Việt Nam được thưởng tiền tỉĐánh bại kình địch Thái Lan để giành tấm HCV ASIAD nội dung đồng đội nữ 4 người, các cô gái cầu mây Việt Nam không chỉ tạo nên cột mốc đáng nhớ mà còn nhận khoản thưởng hơn 1,1 tỉ đồng theo quy định của Nhà nước.Ánh Viên 'xuống nước là có vàng' ở giải bơi tiền Đại hội thể thao toàn quốcNguyễn Thị Tâm: Từ tấm HCB lịch sử đến khát vọng chinh phục Olympic Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Cầu mây đội tuyển cầu mây nữ 4 người việt nam ASIAD 20 thể thao việt nam
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