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    Thể thaoCác môn khác

    Khoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Sáng 3.10, đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng đầy cảm xúc trước Thái Lan với tỷ số 2-1.
    Khoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!- Ảnh 1.

    Ở set quyết định, đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam liên tục duy trì khoảng cách về điểm số với Thái Lan và giành chiến thắng 15-11

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Khoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!- Ảnh 2.

    Qua đó, chúng ta giành chiến thắng chung cuộc 2-1, khép lại trận chung kết đầy cảm xúc. Các VĐV và toàn bộ BHL vỡ òa trong sung sướng

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Khoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!- Ảnh 3.

    Nguyễn Thị Ngọc Huyền không cầm được nước mắt

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Khoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!- Ảnh 4.

    Những khoảnh khắc quá đỗi hạnh phúc

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Khoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!- Ảnh 5.

    Như vậy, đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV ASIAD, khẳng định vị thế số 1 châu Á ở nội dung này. Thầy trò ôm nhau khóc!

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Khoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!- Ảnh 6.

    Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam cũng rất tự hào và hạnh phúc

    ẢNH: BÙI LƯỢNG

    Khoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!- Ảnh 7.

    Ở ván đầu tiên, đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam bằng sự tự tin, thi đấu chặt chẽ và gắn kết

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Khoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!- Ảnh 8.

    Chúng ta giành chiến thắng 15-11 ở ván này

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Khoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!- Ảnh 9.

    Sang ván 2, Thái Lan vùng lên, chắn bóng rất hiệu quả

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Khoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!- Ảnh 10.

    VĐV xứ chùa vàng cũng tấn công sắc sảo, đưa cầu lách qua hàng chắn 3 người của Việt Nam

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Khoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!- Ảnh 11.

    Hai đội giằng co quyết liệt. Cuối cùng, Thái Lan thắng ở ván này với điểm số 17-15 khi chúng ta mắc vài sai lầm đáng tiếc

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Khoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!- Ảnh 12.

    Nhưng ở ván quyết định, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng. Các cô gái vàng thực hiện chiến thuật hợp lý, không mắc sai sót trong các pha xử lý cuối cùng và giành chiến thắng xứng đáng

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Khoảnh khắc tuyệt vời cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan: Tấm HCV của nụ cười và nước mắt!- Ảnh 13.

    Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh (thứ hai từ phải sang) trao thưởng nóng cho đội tuyển nữ cầu mây

     

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