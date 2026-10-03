Nguyễn Thị Tâm: Từ tấm HCB lịch sử đến khát vọng chinh phục Olympic

Hôm qua 2.10, tại nhà thi đấu Nishio Gymnasium ở TP.Nishio, Nguyễn Thị Tâm dù rất nỗ lực tấn công đã không thể vượt qua được Wu Yu (HCV Olympic 2024) trong trận chung kết quyền anh hạng cân 51 kg nữ. Mặc dù vậy, cô có thể tự hào khi giúp quyền anh VN đoạt HCB ASIAD đầu tiên. Một thành tích phi thường, sau khi Nguyễn Thị Tâm đánh bại đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan) ở bán kết. Một sự trở lại quá kỳ diệu, phần thưởng ngọt ngào cho tinh thần không bỏ cuộc.

3 năm trước, khi Nguyễn Thị Tâm ngã gục trên thảm đấu SEA Games 32 (Campuchia, năm 2023) vì đứt dây chằng gối, nhiều người đã nghĩ đến kịch bản xấu cho cô gái 29 tuổi. Quyết tâm thực hiện lời hứa với người cha đã mất, cô lặng lẽ vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần để từng bước trở lại. Để rồi ở tuổi 32, Nguyễn Thị Tâm tỏa sáng rực rỡ tạo nên lịch sử cho quyền anh VN.

Nguyễn Thị Tâm giúp quyền anh VN lần đầu tiên đoạt HCB ASIAD Ảnh: Độc Lập

"Trong 3 năm không thi đấu để điều trị, đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, vì trở lại tập luyện sau chấn thương rất khó khăn, vất vả. Khi đó, tôi gần như một người mới tập lại từ đầu, nhưng rất hạnh phúc khi được các thầy động viên quan tâm, tạo điều kiện tập phục hồi và điều trị chấn thương. Tôi muốn dành tặng tấm HCB này cho người bố đã mất luôn mong tôi có một tương lai và sự nghiệp thật vững vàng. Khi tôi bị chấn thương nặng, bố luôn lo sợ con gái không quay trở lại được nữa, sự nghiệp sẽ bấp bênh. Tôi đã hứa với bố vì đam mê nên sẽ cố gắng tập luyện để có phong độ cao nhất. Thật hạnh phúc khi tôi đã thực hiện được lời hứa với bố", Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.

Năm 2020, Nguyễn Thị Tâm (HCĐ ASIAD 2018) là một trong 2 VĐV giúp quyền anh VN lần đầu tiên đoạt vé dự Olympic sau 32 năm. Sau 6 năm ở tuổi 32, nữ võ sĩ VN với tấm HCB ASIAD 2026 đã lập tức nhắm đến mục tiêu chinh phục đấu trường Olympic.

"Trong 3 năm qua dù không thi đấu nhưng tôi luôn theo sát các giải lớn, đặc biệt mọi trận đấu của Wu Yu. Tôi rất hâm mộ bạn ấy vì phong cách đánh rất nhanh và thông minh. Tôi đã thi đấu hết sức trước đối thủ mạnh như Wu Yu, nên không có gì để tiếc nuối nữa. Tôi rất vui vì đã làm nên lịch sử cho quyền anh VN. Mong muốn của tôi là được đầu tư để thầy trò có thể được đi tập huấn dài hạn nhằm giành vé dự Olympic Los Angeles 2028. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện khi vòng loại Olympic khởi tranh từ tháng 4.2027, để một lần nữa trở lại và chinh phục đấu trường thế vận hội", Nguyễn Thị Tâm bày tỏ.