Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 2.10: Việt Nam chưa thể bứt phá, Trung Quốc có 162 HCV

Việt Nam vẫn xếp hạng 21

Tâm điểm của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 2.10 là trận chung kết quyền anh hạng 51 kg nữ, nơi Nguyễn Thị Tâm đối đầu Wu Yu của Trung Quốc. Wu Yu là đương kim vô địch Olympic Paris 2024 và đang đứng số 1 thế giới.

Trước đối thủ có tốc độ và kỹ thuật cao, Nguyễn Thị Tâm gặp nhiều khó khăn trong hai hiệp đầu. Sang hiệp 3, võ sĩ Việt Nam chủ động đẩy cao nhịp độ, tăng cường tấn công nhưng không thể đảo ngược tình thế và thua chung cuộc 0-5.

Dù không thể giành HCV, Nguyễn Thị Tâm vẫn tạo dấu mốc đáng nhớ khi trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành HCB quyền anh tại ASIAD. Trước ASIAD 20, quyền anh Việt Nam chưa từng có VĐV góp mặt trong một trận chung kết tại đấu trường Á vận hội.

Nguyễn Thị Tâm có thành tích lịch sử cho quyền anh ẢNH: REUTERS

Trước đó, Châu Ngọc Tuyết Sang cũng mang về HCB ở nội dung taekwondo thực tế ảo. Võ sĩ Việt Nam lần lượt vượt qua An Hyang-sik của Hàn Quốc, Sasikarn Tongchan của Thái Lan và Zong Han Darren của Singapore để giành quyền vào chung kết.

Ở trận tranh HCV, Tuyết Sang đối đầu Jeus Gabriel Derick của Philippines. Đại diện Việt Nam không thể duy trì lợi thế như những vòng đấu trước và nhận thất bại 0-2, qua đó giành HCB. Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam có thêm 2 HCB trong ngày 2.10.

Ngọc Sang giành HCB môn taekwondo ẢNH: REUTERS

Sau 2 tấm HCB của Châu Ngọc Tuyết Sang và Nguyễn Thị Tâm, Việt Nam có tổng cộng 24 huy chương, gồm 2 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, tiếp tục đứng hạng 21 trên bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20.

Tính riêng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện đứng thứ 6, sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore. Đến thời điểm này, đã có 10/11 đoàn thể thao Đông Nam Á giành huy chương tại ASIAD 20. Timor Leste vẫn là đoàn duy nhất của khu vực chưa giành được huy chương.

Trung Quốc có hơn 300 huy chương các loại

Ở nhóm dẫn đầu, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục tạo khoảng cách rất lớn với phần còn lại. Trong ngày 2.10, Trung Quốc giành thêm 8 HCV, nâng tổng số HCV lên 162.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 sau ngày 2.10

Trung Quốc hiện có 162 HCV, 81 HCB và 73 HCĐ, tổng cộng 316 huy chương, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Đứng thứ 2 là đoàn chủ nhà Nhật Bản với 72 HCV, 83 HCB và 85 HCĐ, tổng cộng 230 huy chương. Hàn Quốc đứng thứ 3 với 33 HCV, 39 HCB và 62 HCĐ. Uzbekistan tiếp tục đứng thứ 4 với 20 HCV, 23 HCB và 22 HCĐ.

Biến động đáng chú ý trong ngày đến từ vị trí thứ 5 đến thứ 7. Thái Lan bị Ấn Độ và Iran vượt qua, rơi xuống hạng 7. Ấn Độ hiện có 16 HCV, 25 HCB và 35 HCĐ, đứng hạng 5; Iran có 15 HCV, 17 HCB và 13 HCĐ, đứng hạng 6. Thái Lan có 15 HCV, 11 HCB và 17 HCĐ, xếp hạng 7.

Trong khi đó, Malaysia tiếp tục có bước tiến trên bảng xếp hạng. Đoàn thể thao Đông Nam Á này hiện giành 9 HCV, 5 HCB và 16 HCĐ, vươn lên vị trí thứ 10.