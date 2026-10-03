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    Thể thaoCác môn khác

    Ánh Viên 'xuống nước là có vàng' ở giải bơi tiền Đại hội thể thao toàn quốc

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Tượng đài bơi Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng khi giành trọn 4 HCV tại giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

    Ánh Viên vẫn thống trị đường đua xanh

    Giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc 2026 vừa kết thúc tại CLB bơi lặn Phú Thọ (TP.HCM) với tâm điểm là màn tái xuất sau 4 năm của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Tại giải đấu "làm nóng" cho Đại hội thể thao toàn quốc 2026, Ánh Viên thi đấu trong màu áo đơn vị Trung tâm TDTT Quốc phòng 4. Đáng chú ý, kình ngư 30 tuổi đăng ký tranh tài 4 nội dung và giành trọn 4 HCV.

    Ánh Viên 'xuống nước là có vàng' ở giải bơi tiền Đại hội thể thao toàn quốc - Ảnh 1.

    Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự 4 nội dung và đoạt trọn 4 HCV ở giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc 2026

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Ở ngày thi đấu cuối, Nguyễn Thị Ánh Viên góp mặt ở 2 nội dung là 200 m tự do nữ và 200 m hỗn hợp nữ. Ở chung kết 200 m tự do nữ, kình ngư quê Cần Thơ cạnh tranh với 6 đối thủ. Cô bỏ khá xa các VĐV còn lại, về đích đầu tiên với thành tích 2 phút 06 giây 21. Sau đó Ánh Viên tham dự chung kết 200 m hỗn hợp nữ. Nội dung này chỉ có 3 VĐV đăng ký tranh tài và cựu kình ngư số 1 Việt Nam cũng dễ dàng bỏ xa các đối thủ, về đích đầu tiên với thành tích 2 phút 20 giây 85.

    Ở 2 ngày tranh tài trước đó, Ánh Viên lần lượt giành HCV ở nội dung 200 m ngửa nữ, 100 m ngửa nữ, qua đó hoàn tất giải đấu với 4 HCV. "Xuống nước là có vàng" nhưng theo đánh giá của các HLV, thông số thành tích của Ánh Viên tụt khá xa so với thời đỉnh cao phong độ. Điều này cũng dễ hiểu bởi cô rời xa môi trường ăn tập chuyên nghiệp 4 năm rồi.

    Ánh Viên 'xuống nước là có vàng' ở giải bơi tiền Đại hội thể thao toàn quốc - Ảnh 2.

    Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ trở lại tranh tài ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026 tại TPHCM vào tháng 11 tới

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Theo dự báo của các HLV, Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ chịu sự cạnh tranh rất quyết liệt với các đối thủ ở Đại hội thể thao toàn quốc vào tháng 11 tới. Bởi lẽ hầu hết các VĐV mạnh không tham dự giải tiền Đại hội thể thao toàn quốc. Nhiều khả năng Ánh Viên sẽ chọn một số nội dung phù hợp, có cơ hội tranh chấp HCV thay vì thi đấu nhiều nội dung như thời đỉnh cao. Thời đỉnh cao, Ánh Viên từng tham dự đến 21 nội dung (15 cá nhân, 6 tiếp sức) và giành trọn bộ 21 HCV ở giải toàn quốc.

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