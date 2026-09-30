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    Thể thaoCác môn khác

    Kình ngư Ánh Viên bất ngờ tái xuất ở tuổi 30, giành ngay HCV giải toàn quốc

    Hoàng Lê
    Hoàng Lê
    Tượng đài làng bơi Việt Nam, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên bất ngờ quay trở lại với đường đua xanh ở tuổi 30.

    Tại giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc 2026 đang diễn ra tại CLB bơi lặn Phú Thọ (TP.HCM) đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Thị Ánh Viên kể từ khi cô nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao cách đây 4 năm. 

    Kình ngư Ánh Viên bất ngờ tái xuất ở tuổi 30, giành ngay HCV giải toàn quốc- Ảnh 1.

    Nguyễn Thị Ánh Viên tái xuất ở tuổi 30

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Tại giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc 2026, Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu cho đơn vị Trung tâm TDTT quốc phòng 4, góp mặt ở một vài nội dung hạn chế. Ở ngày tranh tài đầu tiên, cô tham gia nội dung 200 m ngửa và giành chiến thắng với thời gian 2 phút 18 giây 15. Trước đây, Ánh Viên từng đạt được thông số 2 phút 13 giây 64. Thời đỉnh cao, Ánh Viên từng tham dự đến 21 nội dung (15 cá nhân, 6 tiếp sức) và giành trọn bộ 21 HCV. 

    Theo thông tin từ bộ môn bơi, Cục TDTT Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên có tên đăng ký thi đấu ở Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra vào tháng 11 tới tại TP.HCM, trong màu áo Quân đội cũng là đơn vị mà cô gắn bó trước kia. 

    Kình ngư Ánh Viên bất ngờ tái xuất ở tuổi 30, giành ngay HCV giải toàn quốc- Ảnh 2.

    Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tranh tài ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    4 năm qua, Nguyễn Thị Ánh Viên tập trung cho các dự án cá nhân, trong đó có việc học tập cũng như huấn luyện tại CLB bơi mang tên mình. Ánh Viên vẫn duy trì tập luyện, tham gia các giải đấu 3 môn phối hợp (bơi, đạp xe, chạy bộ), 2 phối hợp (bơi, chạy bộ). Ánh Viên cũng tham dự giải bơi mặt nước mở Oceanman Maldives 2026 diễn ra vào tháng 4 và giành đến 4 HCV. 

    Theo đánh giá của các HLV, với quyết định trở lại thi đấu đỉnh cao tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026, Ánh Viên sẽ phải cạnh tranh quyết liệt. Nhiều khả năng cô sẽ tham gia một số nội dung có thể tranh chấp như bơi ngửa. 


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