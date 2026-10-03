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    Thể thaoCác môn khác

    Thắng Thái Lan kịch tính, bảo vệ thành công HCV ASIAD: Các cô gái cầu mây Việt Nam được thưởng tiền tỉ

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    Đánh bại kình địch Thái Lan để giành tấm HCV ASIAD nội dung đồng đội nữ 4 người, các cô gái cầu mây Việt Nam không chỉ tạo nên cột mốc đáng nhớ mà còn nhận khoản thưởng hơn 1,1 tỉ đồng theo quy định của Nhà nước.

    Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã khép lại hành trình ấn tượng tại ASIAD 20 bằng tấm HCV nội dung đồng đội nữ 4 người sau khi vượt qua kình địch Thái Lan trong trận chung kết sáng 3.10.

    Chiến thắng càng đáng nhớ khi Thái Lan lâu nay luôn là đối thủ lớn của cầu mây Việt Nam. Chỉ cách đây khoảng 2 tháng, chính đội bóng xứ chùa vàng từng đánh bại Việt Nam trong trận chung kết King's Cup 2026.

    Tại ASIAD 20, cán cân đã đảo chiều. Trước khi tái đấu ở chung kết, đội tuyển Việt Nam từng thắng Thái Lan 2-0 ngay vòng bảng, với tỷ số 17-14 và 15-12. Thầy trò HLV Trần Thị Vui sau đó giữ thành tích toàn thắng, vượt qua Nhật Bản 2-0 ở bán kết để giành quyền tranh HCV.

    Thắng Thái Lan kịch tính, bảo vệ thành công HCV ASIAD: Các cô gái cầu mây Việt Nam được thưởng tiền tỉ- Ảnh 1.

    Việt Nam chiến thắng

    Ảnh: Độc Lập

    Kỳ ASIAD thành công với cầu mây Việt Nam

    Kỳ ASIAD thành công với cầu mây Việt Nam

    Thắng Thái Lan kịch tính, bảo vệ thành công HCV ASIAD: Các cô gái cầu mây Việt Nam được thưởng tiền tỉ- Ảnh 3.

    Thắng Thái Lan kịch tính, bảo vệ thành công HCV ASIAD: Các cô gái cầu mây Việt Nam được thưởng tiền tỉ- Ảnh 4.

    Kết quả trận chung kết

    Ảnh: Bùi Lượng

    Thắng Thái Lan kịch tính, bảo vệ thành công HCV ASIAD: Các cô gái cầu mây Việt Nam được thưởng tiền tỉ- Ảnh 5.

    HLV Trần Thị Vui (áo đỏ) động viên các học trò

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Thắng Thái Lan kịch tính, bảo vệ thành công HCV ASIAD: Các cô gái cầu mây Việt Nam được thưởng tiền tỉ- Ảnh 6.

    Các cô gái cầu mây Việt Nam nhập cuộc tốt

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Trước trận đấu quyết định, HLV Trần Thị Vui liên tục nhắc các học trò phải quên chiến thắng ở vòng bảng. Theo bà, việc từng đánh bại Thái Lan không đảm bảo bất cứ điều gì ở chung kết, khi đối thủ chắc chắn nghiên cứu kỹ và có những điều chỉnh.

    "Không được chủ quan nhưng cũng không được sợ đối thủ", HLV Trần Thị Vui nhấn mạnh trước trận. Và cuối cùng, Nguyễn Thị My cùng các đồng đội đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất: Bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD ở nội dung đồng đội nữ 4 người.

    Hơn 1,1 tỉ đồng tiền thưởng cho tấm HCV

    Bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn, tấm HCV còn mang về khoản thưởng lớn cho các VĐV cầu mây Việt Nam. Theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP, VĐV giành HCV ASIAD được thưởng 280 triệu đồng/người. Với 4 VĐV trong đội hình gồm Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền, mức thưởng tương ứng theo quy định là 1,12 tỉ đồng.

    Thắng Thái Lan kịch tính, bảo vệ thành công HCV ASIAD: Các cô gái cầu mây Việt Nam được thưởng tiền tỉ- Ảnh 7.

    Cầu mây nữ Việt Nam đã có kỳ ASIAD đại thành công với 2 HCV

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Thắng Thái Lan kịch tính, bảo vệ thành công HCV ASIAD: Các cô gái cầu mây Việt Nam được thưởng tiền tỉ- Ảnh 8.

    Thái Lan (áo đỏ) là đội rất mạnh

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Đây mới là khoản tiền thưởng theo thành tích HCV. Các VĐV giành HCV ASIAD còn được hưởng chế độ đãi ngộ 20 triệu đồng/người/tháng cho đến kỳ ASIAD tiếp theo. Nếu tính trong chu kỳ 4 năm, mỗi VĐV có thể nhận thêm khoảng 960 triệu đồng tiền đãi ngộ. Với 4 VĐV, con số tương ứng khoảng 3,84 tỉ đồng trong cả chu kỳ.

    Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho các cô gái đội tuyển cầu mây nữ sau tấm HCV

    Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho các cô gái đội tuyển cầu mây nữ sau tấm HCV

    Trước đó, các cô gái Việt Nam đã mang về HCV ở nội dung đôi nữ. Đến nội dung 4 người, đội tiếp tục duy trì phong độ cao khi toàn thắng Ấn Độ, Thái Lan và Philippines với cùng tỷ số 2-0 ở vòng bảng, trước khi vượt qua Nhật Bản 2-0 tại bán kết.

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