Đội tuyển Việt Nam quyết tăng hạng FIFA: Kiếm ít nhất 6 điểm nếu thắng Kyrgyzstan và Đài Loan

Đội tuyển Việt Nam cần tích lũy điểm số

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước đến giai đoạn giao hữu liên tục, với 4 trận đấu lần lượt gặp Đài Loan (11.11), Kyrgyzstan (13.11), Nhật Bản (30.12) và Qatar (5.1).

Đây là chuỗi trận "thử lửa" quan trọng nhằm xây dựng đấu pháp và chốt phương án con người cho Asian Cup 2027, giải đấu quan trọng nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong năm sau. Đồng thời, chuỗi trận giao hữu cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tích lũy điểm số, nhằm thăng tiến trở lại trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tăng điểm nếu thắng 2 trận giao hữu tháng 11 ẢNH: NGỌC LINH

Sau 4 trận tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã tụt 2 bậc do điểm trừ nhiều hơn điểm cộng. Cụ thể, học trò ông Kim được cộng điểm ở các trận thắng Philippines (3,67 điểm) và Pakistan (1,8 điểm), nhưng bị trừ điểm ở các trận thua Thái Lan (4,87 điểm) và Malaysia (6,33 điểm). Chung cuộc, Việt Nam bị trừ 5,73 điểm, đứng hạng 99 thế giới.

Khác với ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup là giải đấu thuộc khuôn khổ FIFA, nên điểm cộng cho từng trận thắng cao gấp đôi, gấp ba các trận thông thường. Muốn tích lũy điểm số để tăng bậc, đội tuyển Việt Nam phải thắng các trận diễn ra theo lịch FIFA (FIFA Days). Hai trận đấu với Đài Loan và Kyrgyzstan trong tháng tới là bàn đạp tăng điểm quan trọng mà thầy trò ông Kim cần tận dụng.

Do đội tuyển Đài Loan (hạng 176) và đội tuyển Kyrgyzstan (hạng 104) đứng dưới Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, nên các chiến thắng khó tạo ra đột phá điểm số. Tuy nhiên, ước tính mỗi trận thắng sẽ có giá trị từ 2,8 điểm (trước Đài Loan) đến 4 điểm (trước Kyrgyzstan).

Như vậy, trong trường hợp thắng cả hai trận giao hữu tháng 11, Việt Nam có thể tích lũy thêm từ 6 đến 7 điểm, qua đó áp sát vị trí thứ 98 của Mozambique và 97 của Bahrain.

Vì sao thứ hạng FIFA quan trọng?

Đội tuyển Việt Nam cần trân trọng từng điểm, bởi trong tháng 12 và tháng 1.2027, học trò HLV Kim Sang-sik sẽ so tài Nhật Bản, Qatar (giao hữu) và Hàn Quốc, UAE, Yemen (Asian Cup 2027). 4 trong số 5 đội này có thứ hạng cao hơn Việt Nam trên bảng điểm FIFA.

Các cầu thủ cần chắt chiu từng trận đấu ẢNH: NGỌC LINH

Nguy cơ thua trận và bị trừ điểm rất rõ ràng, do đó, khi có cơ hội đá giao hữu với đối thủ có thứ hạng FIFA thấp hơn vào tháng 11, học trò ông Kim càng phải chắt chiu.

Thứ hạng FIFA rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam, khi quyết định nhóm hạt giống tại các sân chơi lớn như vòng loại World Cup 2030.

Năm 2028, dự kiến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ cho ra đời AFC Nations League, sân chơi đặt các trận giao hữu vào hệ thống quy củ, bài bản, với hệ thống lên xuống hạng sau này có thể thay thế vòng loại World Cup. Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm nhóm hạt giống nào tại AFC Nations League, điều đó còn phụ thuộc vào thứ hạng FIFA.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam cần bảo vệ vị trí trong tối thiểu làm tốp 18-20 châu Á.