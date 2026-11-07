Lịch thi đấu U.17 World Cup mới nhất: U.17 Việt Nam đá giờ đẹp, xem kênh nào?

Lượt trận 1 (20.11): U.17 Việt Nam gặp thử thách lớn mang tên Bỉ

Lúc 20 giờ ngày 20.11, U.17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U.17 Bỉ. Đây là thử thách không nhỏ bởi đại diện châu Âu sở hữu nền tảng đào tạo trẻ hiện đại, chất lượng cầu thủ đồng đều và tư duy chiến thuật tốt.

U.17 Bỉ vừa giành ngôi á quân U.17 châu Âu 2026 sau khi đánh bại Pháp 2-1 ở bán kết và hòa Ý 1-1 trong trận chung kết trước khi thua trên chấm luân lưu. Đội bóng này nổi bật với khả năng kiểm soát bóng, phối hợp nhóm, pressing và chuyển trạng thái nhanh. Họ cũng sở hữu những cầu thủ có thể hình, kỹ thuật cá nhân và khả năng tranh chấp tốt.

Trước U.17 Bỉ, U.17 Việt Nam cần ưu tiên sự chắc chắn, duy trì cự ly đội hình và hạn chế những khoảng trống ở khu vực giữa sân. Khả năng phối hợp ngắn, luân chuyển bóng nhanh sẽ là phương án quan trọng để tránh những cuộc tranh chấp bất lợi. Một kết quả tích cực trong ngày ra quân sẽ tạo cú hích lớn về tinh thần cho các cầu thủ trẻ.

U.17 Việt Nam đang quyết tâm, tạo nên kỳ World Cup lịch sử ẢNH: VFF

Lịch thi đấu đầy đủ bảng G, giải U.17 World Cup 2026

Trong khi đó, trận đấu còn lại của bảng G diễn ra lúc 20 giờ 30 cùng ngày giữa U.17 Mali và U.17 New Zealand. Xét về sức mạnh, U.17 Mali được đánh giá nhỉnh hơn khi từng giành vị trí á quân U.17 World Cup 2015, hạng ba năm 2023 và nhiều lần tiến sâu tại giải đấu. Giới chuyên môn đánh giá, U.17 Mali sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành 3 điểm ngày ra quân.

Lượt trận 2 (23.11): U.17 Việt Nam quyết đấu New Zealand

Lúc 22 giờ 30 ngày 23.11, U.17 Việt Nam sẽ chạm trán U.17 New Zealand. Đây được xem là trận đấu bản lề trong mục tiêu vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Cristiano Roland.

U.17 New Zealand là đội bóng giàu kinh nghiệm tại sân chơi U.17 thế giới, thường xuyên góp mặt ở các kỳ U.17 World Cup. Đội bóng này vừa công bố danh sách 21 cầu thủ dự giải, trong đó có 17 gương mặt từng vô địch U.16 châu Đại Dương năm 2025 và 6 cầu thủ từng tham dự U.17 World Cup 2025.

Sở trường của U.17 New Zealand là lối chơi trực diện, tận dụng thể hình, khả năng tranh chấp và những tình huống bóng bổng. Vì vậy, U.17 Việt Nam cần đặc biệt cảnh giác ở các pha bóng cố định của đối thủ.

Nếu đánh bại U.17 New Zealand, cửa đi tiếp của U.17 Việt Nam sẽ rộng mở ẢNH: VFF

Dù vậy, đây vẫn là đối thủ mà Việt Nam có khả năng cạnh tranh sòng phẳng hơn so với U.17 Bỉ và U.17 Mali. Những cầu thủ như Nguyễn Lực, Quý Vương, Xuân Hòa, Sỹ Bách và Văn Dương được kỳ vọng phát huy khả năng phối hợp, kỹ thuật và tốc độ để tạo khác biệt.

Nếu giành chiến thắng, U.17 Việt Nam sẽ có 3 điểm quan trọng, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vị trí thứ ba. Ở trận đấu cùng giờ, U.17 Mali gặp U.17 Bỉ, cuộc đối đầu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng các đội trước lượt cuối.

Lượt trận 3 (26.11): U.17 Việt Nam đối đầu Mali, thử thách khắc nghiệt

Lúc 20 giờ ngày 26.11, U.17 Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu U.17 Mali. Đây có thể là thử thách khó nhằn nhất với U.17 Việt Nam bởi đại diện châu Phi sở hữu nền tảng thể chất, tốc độ và kinh nghiệm đáng nể.

U.17 Mali từng hai lần vô địch U.17 châu Phi, giành ngôi á quân World Cup U.17 năm 2015, hạng tư năm 2017 và hạng ba năm 2023. Đội bóng này nổi bật với khả năng tranh chấp tay đôi, pressing cường độ cao và những pha tấn công trực diện. Các cầu thủ Mali có tốc độ tốt, thường xuyên tạo đột biến trong những tình huống một đối một.

Tuy nhiên, Mali vừa gây thất vọng khi bị Senegal loại ở tứ kết giải U.17 châu Phi 2026 sau loạt sút luân lưu (tháng 5.2026). Sau giải đấu, HLV trưởng Demba Mamadou Traore cũng bị chấm dứt hợp đồng, thay bằng ông Soumaila Coulibaly. Những biến động này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội bóng Tây Phi.

U.17 Việt Nam đã có những đợt tập huấn kỹ càng, chuẩn bị cho VCK World Cup ẢNH: VFF

Để đối phó với U.17 Mali, U.17 Việt Nam cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hạn chế mất bóng ở giữa sân và tận dụng tốc độ trong các pha phản công. Kết quả hai lượt trận trước sẽ quyết định cách tiếp cận của thầy trò HLV Roland ở trận đấu cuối cùng.

Trận còn lại của bảng G là cuộc đối đầu giữa New Zealand và Bỉ, diễn ra cùng lúc 20 giờ ngày 26.11.

Gần 1 tháng trước ngày U.17 World Cup 2026 khởi tranh, người hâm mộ Việt Nam cũng đã đón nhận tin vui khi 3 đơn vị TV360, FPT Play và MyTV công bố sở hữu bản quyền truyền hình giải đấu tại Việt Nam.