U.17 Việt Nam 'giong buồm ra biển lớn' U.17 World Cup, đội trưởng Đăng Khoa nói lời xúc động

Theo đội trưởng U.17 Việt Nam Đăng Khoa, toàn đội hiện có nền tảng thể lực tốt, duy trì cường độ tập luyện cao và đang hướng tới giải đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

HLV Roland căn dặn học trò Ảnh: VFF

Trong trận đấu tập thắng CLB hạng nhất Xuân Thiện Phú Thọ với tỷ số 2-1 chiều ngày 4.11 vừa qua, U.17 Việt Nam tiếp tục có cơ hội kiểm nghiệm khả năng thích ứng với cường độ thi đấu cao. Đăng Khoa nhìn nhận đây là thử thách cần thiết đối với các cầu thủ trẻ, bởi đối thủ có độ tuổi và kinh nghiệm thi đấu nhỉnh hơn. “Đây là trận đấu khá khó khăn khi các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ có độ tuổi lớn hơn. Các anh đã tạo ra cường độ thi đấu cao, giúp chúng em có thêm cơ hội làm quen với những trận đấu có tốc độ và cường độ khác biệt tại World Cup so với môi trường bóng đá trong nước”, đội trưởng U.17 Việt Nam chia sẻ.

Tại VCK FIFA U.17 World Cup 2026, U.17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển U.17 Bỉ, U.17 New Zealand và U.17 Mali. Đánh giá về các đối thủ, Đăng Khoa cho biết ban huấn luyện và các cầu thủ đang chủ động tìm hiểu thông tin, dù nguồn tư liệu hiện có chưa nhiều. Qua những hình ảnh đã tiếp cận về U.17 Bỉ, cầu thủ này nhận định đối thủ có nền tảng kỹ thuật tốt, đồng thời sở hữu ưu thế rõ rệt về thể hình và thể lực so với U.17 Việt Nam.

Đội trưởng Đăng Khoa cùng U.17 quyết tâm tạo bất ngờ tại U.17 World Cup

U.17 Việt Nam lên đường vào tối 5.11

Đây cũng là lần đầu tiên Đăng Khoa cùng các đồng đội góp mặt tại FIFA U.17 World Cup. Với cá nhân đội trưởng U.17 Việt Nam, cơ hội tham dự giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt, đi cùng niềm tự hào và trách nhiệm. “Được tham dự FIFA U.17 World Cup là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm để chúng em tiếp tục trưởng thành và tích lũy thêm kinh nghiệm từ môi trường bóng đá đỉnh cao”, Đăng Khoa bày tỏ.

Trong quá trình chuẩn bị, HLV Cristiano Roland cũng chú trọng tạo tâm lý thoải mái, giúp các cầu thủ duy trì sự tự tin và tập trung. Đăng Khoa cho biết HLV trưởng thường xuyên động viên toàn đội giữ tinh thần tốt trong tập luyện; khi gặp khó khăn, các cầu thủ có thể trao đổi trực tiếp với các thầy trong BHL để tìm sự hỗ trợ.

Ảnh: VFF

Về mục tiêu cá nhân, Đăng Khoa đặt ưu tiên trước mắt là giành được vị trí trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, mục tiêu chung của toàn đội được xác định rõ ràng: “Trước mắt, mục tiêu của em là cạnh tranh một suất đá chính. Với toàn đội, chúng em đặt quyết tâm vượt qua vòng bảng và tiến sâu nhất có thể tại giải đấu”.

Theo kế hoạch, tối nay (5.11), Đăng Khoa cùng các đồng đội sẽ lên đường sang UAE tập huấn. Đây cũng sẽ là bước chuẩn bị cuối cùng giúp toàn đội sẵn sàng bước vào thử thách trong lần đầu tham dự sân chơi bóng đá U.17 lớn nhất thế giới.