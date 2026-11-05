Lộ diện tổ trọng tài Malaysia điều hành trận đội tuyển Việt Nam đấu Đài Loan và Kyrgyzstan: Không xa lạ

Theo bổ nhiệm của AFC, trọng tài chính của cả ba trận đấu gồm đội tuyển Việt Nam – Đài Loan (ngày 11.11), Đài Loan – Kyrgyzstan (ngày 14.11) và đội tuyển Việt Nam – Kyrgyzstan (ngày 17.11) là ông Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir.

Sinh năm 1995, ông Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir từng được mời sang Việt Nam điều hành trận đấu giữa Đà Nẵng và Thể Công Viettel thuộc vòng 20 V-League 2025-2026. Đây cũng là lần đầu tiên vị trọng tài người Malaysia làm nhiệm vụ tại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Trọng tài cấp FIFA người Malaysia Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir ẢNH: VFF

Dù còn khá trẻ, ông Zubir đã có kinh nghiệm điều hành các trận đấu tại giải quốc nội Malaysia, các trận giao hữu quốc tế và V-League.

Trong tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại Casper Cup 2026, trợ lý trọng tài thứ nhất cũng từng có liên quan đến bóng đá Việt Nam khi tham gia điều hành trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq tại lượt trận cuối bảng D VCK Asian Cup 2023. Trợ lý trọng tài thứ hai là ông Nadziran Bin Eziz, người từng sang Việt Nam làm nhiệm vụ tại V-League 2022, trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và Bình Định.

Việc lựa chọn tổ trọng tài quốc tế cấp FIFA góp phần bảo đảm công tác điều hành chuyên môn cho các trận đấu tại Casper Cup 2026, giải đấu có sự tham dự của ba đội tuyển Việt Nam, Đài Loan và Kyrgyzstan, diễn ra từ ngày 11.11 đến 17.11.2026 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).