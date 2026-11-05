HLV Mai Xuân Hợp rời ghế nóng, CLB Thanh Hóa sắp có tân HLV ngoại?

Ngày 5.11, thông tin từ Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa cho biết, từ ngày 6.11, HLV Mai Xuân Hợp của CLB Thanh Hóa sẽ không còn được giữ vị trí HLV trưởng do chưa có bằng bằng Pro theo quy định.

HLV Mai Xuân Hợp thôi giữ vị trí HLV trưởng CLB Thanh Hóa từ ngày 6.11 ẢNH: H.SƠN

Tuy nhiên, ông Hợp vẫn làm công tác huấn luyện tại CLB Thanh Hóa, đồng thời sẽ bố trí thời gian phù hợp để tham gia khóa học bằng Pro.

Hiện CLB Thanh Hóa đang tìm kiếm HLV mới để giải bài toán nhân sự, và đang hướng tới một HLV ngoại, có thể HLV Hàn Quốc. Nếu kịp đàm phán thành công, tân HLV sẽ ra mắt trận gặp chủ nhà Thể Công Viettel ngày 8.11.

Liên quan đến tài chính cho hoạt động của đội bóng, sau chuyển giao từ Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa của "bầu" Đoan (ông Cao Tiến Đoan) cho Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa của doanh nhân Lê Xuân Tưởng, tình hình tài chính của đội bóng vẫn khó khăn, do không có nhà tài trợ lớn.

Những khó khăn về tài chính buộc CLB Thanh Hóa phải kêu gọi sự ủng hộ của người dân, ủng hộ tiền qua mã QR từ ngày 23.10. Sau 8 ngày (từ 23 – 30.10) mới chỉ có 123 người gửi tiền ủng hộ, với tổng số tiền hơn 32,2 triệu đồng.

Trước đó, trung tuần tháng 8, Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa đã tiếp nhận đội bóng đá Thanh Hóa từ Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa. Kể từ đây doanh nhân Lê Xuân Tưởng (Chủ tịch Tập đoàn Tgroup) giữ vai trò chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa thay cho ông Cao Tiến Đoan.

Sau khi tiếp nhận, Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa đã kêu gọi nhà tài trợ nhưng không có nhà tài trợ thật sự lớn nào để đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho hoạt động của đội bóng xứ Thanh.



