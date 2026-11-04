Lộ diện đối thủ mạnh Kyrgyzstan, đội tuyển Việt Nam chạm trán đội trưởng CLB Thanh Hóa tại Thiên Trường

Đội tuyển Việt Nam phải dè chừng Kyrgyzstan

Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài Đài Loan và Kyrgyzstan tại giải giao hữu quốc tế tam hùng, diễn ra tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) từ ngày 11 đến 17.11.

Trong đó, Kyrgyzstan là đối thủ đáng ngại mà thầy trò HLV Kim Sang-sik phải tìm cách giải mã. Lần gần nhất hai đội so tài là vào tháng 1.2024, ngay trước Asian Cup. Đội bóng khi ấy được huấn luyện bởi ông Philippe Troussier đã thua với tỷ số 1-2.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã gặp một số đội nằm ngoài khu vực Đông Nam Á, với kết quả thắng Nepal (3-1, 1-0), Pakistan (4-2), Bangladesh (3-0), hòa Ấn Độ (1-1), thua Nga (0-3) và Iraq (1-3).

Odilzhon (giữa) là trụ cột Kyrgyzstan, hiện khoác áo Thanh Hóa chơi tại V-League ẢNH: VFF

Đáng chú ý trong danh sách dự giải của Kyrgyzstan là tiền vệ Gulzhigit Alykulov. Cầu thủ sinh năm 2000 từng ghi bàn quan trọng trong trận hòa Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, góp phần giúp Kyrgyzstan giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup. Tại đây, Kyrgyzstan đã tích lũy đáng kể kinh nghiệm khi được so tài với nhiều đội mạnh châu Á như Iran, Uzbekistan, UAE và Qatar.

Tái ngộ đội trưởng CLB Thanh Hóa

Trên hàng công, Joel Kojo (gốc Ghana) là gương mặt nổi trội với khả năng càn lướt. Tuyến giữa có sự góp mặt của Alimardon Shukurov và Odilzhon Abdurakhmanov, những nhân tố chủ chốt góp công giúp Kyrgyzstan lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Với những đóng góp nổi bật trong màu áo Kyrgyzstan, Odilzhon được vinh danh với danh hiệu Quả bóng bạc Kyrgyzstan năm 2024. Anh hiện chơi ở V-League trong màu áo CLB Thanh Hóa, được trao băng đội trưởng.

Ở hàng thủ, Valeriy Kichin là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình. Trung vệ sinh năm 1992 từng có nhiều năm thi đấu tại Nga và là nhân tố đáng chú ý trong hệ thống phòng ngự của Kyrgyzstan

HLV Kyrgyzstan là ông Urmat Abdukaimov. Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào tháng 8, ông từng làm việc với đội tuyển U.23 Kyrgyzstan và tham gia công tác đào tạo, phát triển HLV tại liên đoàn bóng đá nước này.

Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Kyrgyzstan sẽ lần lượt gặp Đài Loan (14.11) và đội tuyển Việt Nam (17.11).