HLV Polking bất ngờ cảm ơn ông Kim Sang-sik, thủ môn Sanga tiết lộ điều tuyệt hay về CLB CAHN

HLV Polking tiếc nuối khi CLB CAHN đánh rơi cơ hội

CLB Công an Hà Nội (CAHN) để hòa 0-0 tiếc nuối với Kyoto Sanga ở lượt trận thứ tư vòng bảng AFC Champions League Elite. Đánh rơi chiến thắng, học trò HLV Alexandre Polking thu hẹp cách biệt với tốp 8, cũng là nhóm các đội sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.

Sau 4 trận, CLB CAHN có 4 điểm, đứng hạng 11. Dù đã tiến bộ dần qua từng trận, song khoảng trống kinh nghiệm vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội đi tiếp của thầy trò Polking.

HLV Polking tiếc nuối khi học trò phung phí cơ hội ẢNH: MINH TÚ

Dứt điểm 17 lần nhưng không ghi được bàn nào, dường như dứt điểm đang là nhược điểm cố hữu với CLB CAHN. HLV Polking đáp lời:

"Tôi rất tiếc, khi CLB CAHN chơi rất tốt ở trận này nhưng đã không thể thắng. Dù CLB CAHN ở thế cửa dưới, nhưng là HLV, tôi hãnh diện khi CAHN đã chơi được đến mức độ này. Chúng tôi đã chơi rất tốt và xứng đáng với kết quả tốt hơn với từng ấy cơ hội đã có. Tôi hạnh phúc với màn thể hiện của CLB CAHN, khi họ đã chơi nỗ lực đến phút cuối. Cầu thủ hay nhất trận là thủ môn đối thủ, đó thực ra cũng là một thông điệp. Nếu thắng, chúng tôi đã có 6 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp".

Báo Thanh Niên hỏi HLV Polking: "Ông có tiếc nuối vì những cơ hội bỏ lỡ, khi đáng ra CLB CAHN đã thắng 2 trận liền tại AFC Champions League Elite?".

Chiến lược gia Brazil trả lời: "Chúng tôi chỉ thuần túy thiếu may mắn là thôi. Leo Artur, Đình Bắc, Alan đã ghi nhiều bàn trong 2 năm qua. Ngay ở trận trước thôi, CLB CAHN cũng ghi 3 bàn vào lưới Cảng Thượng Hải. Đó chỉ đơn giản là không may. Ở trận này, thủ môn Sanga cũng chơi rất tốt, với ít nhất 3 tình huống cản phá đối mặt".

Ông Polking cũng bất ngờ nhắc đến HLV Kim Sang-sik với lời cảm ơn chân thành, vì đã triệu tập chỉ 1 cầu thủ CAHN lên tuyển ở đợt tập trung này, đó là tiền đạo Đình Bắc. Các trụ cột như Thành Long, Quang Hải, Quang Vinh... đều được nghỉ ngơi, không tham gia 2 trận giao hữu với Đài Loan và Kyrgyzstan.

CLB CAHN (áo đỏ) không thể giành chiến thắng ẢNH: MINH TÚ

"Tôi cũng muốn cảm ơn HLV Kim Sang-sik vì chỉ gọi 1 cầu thủ CLB CAHN lên đội tuyển Việt Nam trong tháng 11. Với mật độ ra sân khá dày, tôi nghĩ các cầu thủ CAHN cần thêm thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục để lấy lại thể trạng. Ví dụ, chỉ 3 ngày sau màn so tài hôm nay, chúng tôi lại đấu CLB Công an TP.HCM ở V-League (vòng 7, diễn ra ngày 7.11 trên sân Hàng Đẫy - PV). Tôi nghĩ quãng nghỉ ấy của cầu thủ về lâu dài sẽ tốt cho cả CLB và đội tuyển quốc gia", HLV Polking khẳng định.

Ở lượt đấu thứ năm AFC Champions League Elite, CLB CAHN sẽ đối đầu Vissel Kobe trên sân nhà Hàng Đẫy.

HLV Nhật Bản: '1 điểm trước CLB CAHN là chấp nhận được'

Bên kia chiến tuyến, HLV Ranko Popovic của Kyoto Sanga chia sẻ sau trận: "Với Sanga, 1 điểm là thành tích chấp nhận được. Chúng tôi đã gặp khó khăn khi thích nghi với điều kiện thời tiết tại Hà Nội.

Tuy nhiên, Sanga không có quyền lựa chọn, mà chỉ có thể thích ứng và chiến đấu. Lần tới khi trở lại Việt Nam, Sanga sẽ chơi hay hơn, tôi tin là vậy. CLB CAHN chơi rất tốt. Hôm nay, tôi muốn dành lời khen cho họ".

Thủ môn Halls da Silva của Sanga, người có 7 pha cứu thua giúp đội khách giành 1 điểm trong thế trận bị lép vế, khẳng định anh đã nghiên cứu kỹ cách đá phản công và dứt điểm của CLB CAHN.

"Tôi còn tưởng tượng được mình sẽ cứu thua thế nào, khi đã nghiên cứu kỹ càng, vì biết CAHN có hàng tấn công chất lượng. Tôi rất tiếc khi điều kiện thời tiết tại Hà Nội khiến Sanga không thể đá với phong độ cao nhất. Sanga sẽ chơi tốt trong trận tái đấu CLB CAHN nếu có cơ hội", Halls nhấn mạnh khi Báo Thanh Niên hỏi về bí quyết cứu thua tới 4 pha đối mặt của CLB CAHN.



