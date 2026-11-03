Dự đoán tỷ số CLB CAHN 1-0 Kyoto Sanga: Địa chấn lớn, Đình Bắc ghi bàn

CLB CAHN đã bắt nhịp với AFC Champions League Elite

Chiến thắng 3-2 trên sân Cảng Thượng Hải ở lượt trận thứ ba đã giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) tận hưởng khoảnh khắc lịch sử tại AFC Champions League Elite.

Lần đầu tiên dự vòng bảng, lập tức có lần đầu lấy trọn 3 điểm tại Cúp C1 châu Á, đội bóng của HLV Alexandre Polking đang có cơ hội trở thành đội bóng Việt Nam đầu tiên góp mặt tại vòng knock-out giải đấu đẳng cấp nhất châu Á. CLB CAHN chỉ kém vị trí thứ 8 (suất cuối cùng lọt vào vòng 16 đội) khoảng cách 1 điểm, mà còn tới 5 trận trong tay để tích lũy điểm số.

CLB CAHN có thể tạo bất ngờ ẢNH: CLB CAHN

Quan trọng hơn cả chiến thắng, là cách CLB CAHN tiến bộ qua từng trận đấu. Ở trận ra quân AFC Champions League Elite, Quang Hải cùng đồng đội thua đậm 1-4 trước Gamba Osaka, nhưng thực tế đây là màn so tài CAHN đã chơi tốt trong hiệp 1, khi can đảm đẩy cao đội hình đá sòng phẳng, gây áp lực tầm cao trực diện và đan lát triển khai tấn công.

Khoảng hở kinh nghiệm là thứ CLB CAHN còn thiếu, và chỉ có thể lấp đầy bằng những bài học. Ở trận thứ hai gặp Kashima Antlers (nhà vô địch Nhật Bản), CLB CAHN đã tăng thời gian chơi ngang ngửa với đối thủ lên thành 75 phút. Chia sẻ với Báo Thanh Niên, HLV Polking chỉ tiếc nuối 15 phút đầu hiệp 2, khi CLB CAHN "mất bóng 8 lần và thiếu kiểm soát", để rồi thua 0-1 bởi bàn phản lưới của Nguyễn Adou Leygley Minh. Đến trận gặp Cảng Thượng Hải, khoảnh khắc mất tập trung đã không còn. Dù sa sút thể lực và chịu quyết định bất lợi của trọng tài, đương kim vô địch V-League vẫn thắng ngoạn mục 3-2.

Dù gặp đối thủ nào, CLB CAHN cũng vẫn giữ triết lý và tâm thế ngẩng cao: nỗ lực kiểm soát thế trận, triển khai bóng lớp lang, bài bản bằng những đường chuyền ngắn, nhỏ, nhuyễn và kiên trì đập nhả tìm kiếm khoảng trống. Đội bóng của HLV Polking không "khoán" việc ghi bàn cho ngoại binh, không dựa vào cá nhân, mà vận hành bằng guồng máy tập thể.

CLB CAHN tích lũy sự tự tin qua từng trận ẢNH: MINH TÚ

Chính sự đồng đều và kiên định đã giúp CLB CAHN tốt dần lên, chơi trận sau hay hơn trận trước. Khi đã trở về sân nhà Hàng Đẫy, học trò HLV Polking chắc chắn muốn có thêm một chiến thắng nữa, chứ không muốn hành trình tại AFC Champions League Elite chỉ đáng nhớ với khoảnh khắc lịch sử tại Thượng Hải.

Giải mã Kyoto Sanga

Kyoto Sanga hòa Gamba Osaka và Kashima Antlers ở loạt trận gần nhất tại J-League 1. Đội bóng này có thực lực tương đồng hai đội mà CLB CAHN đã thua, nhưng điều đó không có nghĩa, Sanga dễ dàng lấy 3 điểm rời Hàng Đẫy.

Kyoto Sanga đang rơi vào vòng xoáy đua trụ hạng khắc nghiệt, khi chỉ đựng hạng 14 với 13 điểm sau 13 trận, hơn nhóm xuống hạng 3 điểm. Đội bóng đến từ Kyoto đang phải phân sức cho cả J-League nhiều hơn giải châu Á, nếu không muốn rơi vào khủng hoảng.

Tại AFC Champions League Elite, đội bóng của HLV Rando Popovic cũng chưa hẳn chơi thuyết phục. Sanga thắng hai đội yếu hơn gồm Newcastle Jets (Úc) và Ratchaburi (Thái Lan) trên sân nhà, nhưng lại thua Daejon Hana Citizen (Hàn Quốc) ở chuyến làm khách duy nhất từ đầu giải.

So với Kashima hay Gamba, Kyoto non kinh nghiệm hơn ở AFC Champions League Elite. Việc đối thủ khó toàn tâm cho AFC Champions League Elite cũng là cơ hội lớn cho CAHN. Học trò HLV Polking đã có hai trận gặp các đội Nhật Bản để quen với nhịp độ thi đấu, triết lý triển khai, do đó đủ sức lên đấu pháp phù hợp nhằm khắc chế đại diện J-League. CLB CAHN cũng cho nhiều trụ cột dưỡng sức ở trận gặp SLNA (vòng 6 V-League) cách đây ít ngày, như cách truyền tải thông điệp cứng rắn: đại diện Việt Nam nghiêm túc cho sân chơi châu Á và sẵn sàng tin vào mục tiêu mộng mơ nhất, đó là lấy vé vượt qua vòng bảng.

Nếu áp đặt được thế trận như đã chơi trước Cảng Thượng Hải, CLB CAHN sẽ thắng Kyoto Sanga, có thể với tỷ số tối thiểu, để tiến bước dài trong cuộc đua vào vòng 16 đội.