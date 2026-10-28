Chiến thắng lịch sử của CLB CAHN ở châu Á: Mở cửa đi tiếp, trận tới gặp đội nào?

Hơn cả một chiến thắng cho CLB CAHN

Trước trận gặp Cảng Thượng Hải ở lượt ba AFC Champions League Elite, CLB CAHN rơi vào thế bất lợi toàn tập: đá sân khách, thể lực suy giảm với mật độ 3 ngày/trận kéo dài, vắng chân sút trẻ Đình Bắc do chấn thương, bộ đôi Quang Hải - Thành Long ngồi dự bị vì xuống sức.

Đội bóng của HLV Alexandre Polking toàn thua 2 trận đầu, còn Cảng Thượng Hải bất bại, đứng trong nhóm đầu nhờ thắng Ratchaburi (Thái Lan) và hòa Daejon Hana (Hàn Quốc).

"Chúng tôi không buông. Giải nào cũng vậy thôi, CLB CAHN đến AFC Champions League Elite để chinh phục", HLV Polking trả lời Báo Thanh Niên cách đây 1 tuần, khi ông cùng học trò trải qua 3 trận liền không thắng. CLB CAHN như "lò xo nén": hoặc bị đè bẹp, hoặc bung ra nếu đủ bản lĩnh. Sau cùng, đương kim V-League chọn vế thứ hai.

Cựu tuyển thủ Trung Quốc Wu Lei (áo đỏ) không ngăn được CLB CAHN ẢNH: CLB CAHN

Trên sân Cảng Thượng Hải, CLB CAHN đã chơi trận hay bậc nhất lịch sử đội bóng. Đĩnh đạc kiểm soát thế trận, ban bật triển khai bóng từ sân nhà và xô đổ hệ thống phòng ngự Cảng Thượng Hải bằng triết lý tấn công đan lát đẹp mắt. CLB CAHN của HLV Polking đã quen với cách chơi này. Tuy nhiên, đá được như vậy trước một trong những đội bóng mạnh nhất Trung Quốc ngay trên sân khách, khi thể lực bị bào mòn, là một nỗ lực rất đáng khen.

Trong khi 2 bàn của Cảng Thượng Hải xuất phát từ sút xa, CLB CAHN lại ghi 3 bàn từ những pha đan bóng đến tận cửa khung thành đối thủ.

Bàn mở tỷ số là pha phối hợp đánh biên, luân chuyển vào trung lộ trước khi Leo Artur căng ngang cho Bryan Perea đệm lòng cận thành. Bàn nâng tỷ số lên 2-1 đến từ tình huống cướp bóng tấn công nhanh, nơi Perea và Artur bật tường đẳng cấp trước khi xé lưới. Sau cùng, bàn ấn định chiến thắng là khoảnh khắc xẻ biên trái ấn tượng, khép lại bằng cú đệm của Perea.

Dù rằng bàn thắng đến từ sút xa hay phối hợp cũng đều giá trị như nhau, nhưng hãy nhìn vào chi tiết: CLB CAHN có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao hơn, dẫu dứt điểm ít hơn. Điều đó cho thấy, học trò Polking tạo ra cơ hội thực sự chất lượng.

Đeo băng đội trưởng, Văn Hậu (phải) đá tròn vai ẢNH: CLB CAHN

Đại diện Việt Nam không chờ đợi khoảnh khắc cá nhân, mà thắng nhờ hệ thống chơi bóng ưu việt hơn. Leo Artur, Bryan Perea, Quang Hải hay Alan Sebastiao không một mình mang về chiến thắng, mà chỉ là những mảnh ghép của tổng thể chơi bóng khoa học mà HLV Polking xây dựng suốt 2 năm.

CLB CAHN đã thắng bằng phong thái của đội lớn: tự mình kiểm soát, dẫn dắt cuộc chơi và định đoạt chiến thắng. Thậm chí, thắng dù nhận phán quyết bất lợi từ trọng tài, hay bị đối thủ "đè" trong cuộc đua thể lực khắc nghiệt tại Thượng Hải.

Cơ hội rộng mở

Sau 3 trận, CLB CAHN có 3 điểm, đứng hạng 11. Để đi tiếp, thầy trò HLV Polking phải nằm trong tốp 8. Mà hiện tại, khoảng cách giữa đại diện Việt Nam với suất đi tiếp cuối cùng (do chính Cảng Thượng Hải nắm giữ) chỉ là 1 điểm.

Trong tay CLB CAHN còn 5 trận (3 trận sân nhà, 2 trận sân khách). Trong đó, trận tiếp theo diễn ra trên sân Hàng Đẫy, gặp Kyoto Sanga vào ngày 3.11.

Kyoto Sanga là đối thủ mạnh. Đại diện Nhật Bản vừa thắng Newcastle Jets (4-2) để vươn lên hạng 5, với 6 điểm sau 3 trận. Nhưng nên nhớ, CLB CAHN từng chơi ngang ngửa, thậm chí lấn lướt nhà vô địch Nhật Bản Kashima Antlers ở lượt hai, thì chẳng lý do gì phải ngán ngại Kyoto.

CLB CAHN chơi hay dần qua từng trận ẢNH: CLB CAHN

Giá trị CLB CAHN mang lại không chỉ là 3 điểm, mà còn là niềm tin, khi học trò Polking chơi hay dần qua từng trận. CLB CAHN đã chơi tốt hiệp 1 ở trận gặp Gamba Osaka, sau đó "nâng cấp" thành 70 phút sòng phẳng với Kashima, để rồi đánh bại Cảng Thượng Hải trong trận đấu hôm qua (27.10). Đội bóng của Polking đã thực sự bắt nhịp với đẳng cấp của AFC Champions League Elite. Có thể thắng hoặc thua, song chắc chắn giữ được triết lý chơi và không dễ dàng chấp nhận thất bại.

3 năm trước, bóng đá Việt Nam cũng có CLB Hà Nội bước ra châu Á với phong thái này. Chỉ khi các đội V-League nghiêm túc chiến đấu hết mình cho những đấu trường tưởng như ngoài tầm với như AFC Champions League Elite, tầm vóc bóng đá Việt Nam mới được cải thiện.



