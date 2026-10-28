U.23 Việt Nam bật 'công tắc' chinh phục

U.23 VN GẶP ĐỐI THỦ MẠNH

Tháng 11 tới là thời điểm cỗ máy bóng đá VN cấp độ đội tuyển và U.23 tái khởi động cho mục tiêu mới. Trong khi đội tuyển VN đá giải giao hữu tam hùng tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) gặp Kyrgyzstan và Đài Loan để chuẩn bị lực lượng cho Asian Cup 2027, U.23 VN cũng bắt đầu chu kỳ mới. Thế hệ sinh năm 2003 - 2004 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vô địch Đông Nam Á và hạng ba châu Á. Lứa U.23 kế cận, với các tài năng chủ yếu sinh từ năm 2005 đến 2007, sẽ bước tới năm 2027 với nhiều mục tiêu lớn: bảo vệ ngôi vương U.23 Đông Nam Á và SEA Games 34, bên cạnh vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2028 hứa hẹn khắc nghiệt do các đội châu Á chắc chắn sử dụng đội hình tốt nhất. Quá trình sàng lọc, chuẩn bị lực lượng của U.23 VN đã bắt đầu ngay lúc này. Văn Bình cùng đồng đội sẽ dự giải U.23 quốc tế tại Gia Lai, gặp các đối thủ U.23 Thái Lan trong trận khai mạc lúc 19 giờ ngày 10.11. Sau đó, gặp U.23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12.11, rồi đá trận hạ màn gặp U.23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14.11. Các trận đấu diễn ra tại sân Pleiku, Gia Lai.

U.23 VN (trái) chuẩn bị bước vào hành trình mới ẢNH: VFF

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Nguyễn Văn Phú chia sẻ: "Giải đấu được kỳ vọng đưa đội U.23 VN cùng giải đấu quốc tế đến gần gũi hơn với bà con Gia Lai, địa bàn lân cận cũng như cả nước. Không chỉ có VN, các đội bóng quốc tế như Thái Lan, Singapore, Qatar hiểu rõ tính chất giải đấu trong việc chuẩn bị lực lượng, nên tính chất giải đấu sẽ rất hấp dẫn". Ban huấn luyện đội tuyển VN đang tính toán nhân sự cho Asian Cup 2027, trên cơ sở đánh giá cả hai mà U.23 VN và đội tuyển quốc gia tham dự. "HLV Kim Sang-sik đã có mặt tại Hà Nội để bắt tay vào công việc, trong đó chọn lọc nhân sự cho cả hai đội tuyển phục vụ kế hoạch dài hạn. Mục tiêu của U.23 VN là đạt thành tích tốt nhất có thể, tạo đà cho các giải tiếp theo như U.23 Đông Nam Á 2027, SEA Games 34 và vòng loại U.23 châu Á 2028", lãnh đạo VFF nhấn mạnh.

Đ ỐI THỦ XỨNG TẦM

Thái Lan, Singapore và Qatar đều là "thuốc thử" liều cao cho U.23 VN non trẻ chỉ mới đang ở giai đoạn lắp ghép. U.23 VN có chuỗi bất bại liên tục 7 năm (từ 2019 đến nay) trước U.23 Thái Lan, khi từng thắng 4-0 ở vòng loại U.23 châu Á 2020, hòa 2-2 ở SEA Games 30, thắng 1-0 trong trận chung kết SEA Games 31 rồi lại hòa 2-2 ở giải U.23 châu Á 2022. Tại SEA Games 32, U.23 VN dù đã sa sút, nhưng vẫn hòa 1-1 trước U.23 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng. Đến SEA Games 33, đội bóng của ông Kim Sang-sik ngược dòng hạ "Voi chiến" 3-2 ở chung kết ngay tại sân Rajamangala để lấy HCV. Đó là chưa kể tại giải U.23 Đông Nam Á, U.23 VN cứ gặp Thái Lan là thắng.

Câu chuyện sợ người Thái đã thuộc về quá khứ, khi bóng đá trẻ VN lúc này đã bản lĩnh, dạn dày hơn xưa. Tuy nhiên, với lối chơi kiểm soát và ban bật kỹ thuật, đội trẻ xứ chùa vàng vẫn luôn là đối thủ xứng tầm để U.23 VN luyện rèn lối chơi. Việc gặp Thái Lan ở trận ra quân ngày 10.11 trên sân Pleiku, trước hàng nghìn khán giả nhà cũng là thử thách tâm lý đầu tiên mà đội trẻ VN phải vượt qua trên hành trình trưởng thành.

U.23 Qatar không phải đội ưu tú ở Tây Á, nhưng vẫn có lối chơi giàu kỹ thuật, sở hữu nhiều nhân tố đột phá tốt. Đặc biệt, thể lực và sức rướn của các đội tuyển vùng vịnh luôn mang tới bài toán khó cho U.23 VN. Thế hệ trước đã hoàn thành xuất sắc vai trò "gieo sầu" cho các đội Tây Á, khi thắng UAE, Yemen, Jordan, Ả Rập Xê Út… ở giải châu lục. Muốn khẳng định sức mạnh thể chất cùng tư duy chơi bóng, U.23 VN cần thể hiện tốt trước U.23 Qatar. Sau cùng, U.23 Singapore bị đánh giá yếu nhất trong 4 đội, song đội tuyển trẻ đảo quốc sư tử với lối chơi phòng ngự phản công khoa học được định hình bởi nhiều HLV Nhật Bản trước đây rõ ràng không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Màn thể hiện của U.23 VN là căn cứ để HLV Kim Sang-sik xây dựng bộ khung cho giải trẻ năm sau. Đồng thời, những gương mặt ưu tú có thể được cất nhắc lên tuyển cho Asian Cup 2027.