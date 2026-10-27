Chủ tịch FIFA Infantino chúc mừng CLB nữ TP.HCM I vô địch quốc gia 2026

Thành tích tự hào của CLB nữ TP.HCM I

Trong thư gửi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, ông Gianni Infantino chúc mừng thành tích của CLB nữ TP.HCM I, đồng thời ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà đội bóng đạt được trong suốt mùa giải.

Chủ tịch FIFA gửi lời chúc mừng đến toàn thể thành viên đội bóng và CLB nữ TP.HCM I, khẳng định đây là thành tích đáng tự hào của bóng đá nữ Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Gianni Infantino cảm ơn VFF vì sự hỗ trợ, những nỗ lực và đóng góp liên tục cho sự phát triển của bóng đá nữ tại Việt Nam. Chủ tịch FIFA cũng bày tỏ mong muốn sớm gặp lại ông Trần Quốc Tuấn trong thời gian tới.

CLB nữ TP.HCM I lần thứ 8 liên tiếp đăng quang ẢNH: VFF

Tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, CLB nữ TP.HCM I sớm đăng quang trước 2 vòng đấu, chính thức lên ngôi từ vòng 12. Đội bóng thành phố mang tên Bác khép lại mùa giải với 28 điểm, qua đó lập kỷ lục 8 năm liên tiếp vô địch, từ năm 2019 đến 2026.

Đây là lần thứ 15 trong lịch sử CLB nữ TP.HCM I đăng quang tại giải đấu, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam.