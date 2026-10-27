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    CLB CAND và Becamex TP.HCM cùng thắng, cuộc đua thăng hạng V-League ngày càng gay cấn

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Chiều tối 27.10, cả 2 ứng cử viên vô địch là CLB CAND và Becamex TP.HCM đều giành chiến thắng ở vòng 5 giải hạng nhất 2026-2027 để bám đuổi CLB Hưng Yên, Thái Nguyên.

    Chiến thắng dễ dàng

    Tối 27.10, Becamex TP.HCM không tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc đối đầu CLB Cần Thơ khi đội trưởng Võ Hoàng Minh Khoa nghỉ thi đấu. Dù vậy, với cặp tiền vệ trung tâm giàu kinh nghiệm là Đặng Anh Tuấn - Cao Văn Triền, đội chủ nhà dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo.

    Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Becamex TP.HCM có bàn thắng mở tỷ số ở phút 29. Nguyễn Trần Việt Cường, nhà vô địch ASEAN Cup 2026 tỏa sáng với cú sút xa trái phá, không cho thủ môn Dương Văn Cường bất cứ cơ hội cản phán nào. Đến phút 43, Dos Anjos lập công, giúp đoàn quân HLV Gerard Albadalejo dẫn trước sau 45 phút đầu tiên.

    Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi. Phút 75, bàn thua thứ 3 đến với CLB Cần Thơ. Sau cú vẩy má ngoài của Dos Anjos, Đặng Khánh Duy nỗ lực phá bóng nhưng vô tình phản lưới nhà. Phút 87, tiền đạo vào sân thay người Bùi Văn Bình cài người khôn ngoan, tâng bóng qua đầu thủ môn Văn Cường, ấn định chiến thắng 4-0 cho Becamex TP.HCM. Cũng cần phải dành lời khen cho Hà Đức Chinh với đường chuyền thông minh. 

     

    CLB CAND và Becamex TP.HCM cùng thắng, cuộc đua thăng hạng V-League ngày càng gay cấn- Ảnh 1.

    Dos Anjos và Hoàng Vũ Samson sát cánh trên hàng công, giúp Becamex TP.HCM giữ lại 3 điểm trên sân nhà

    ẢNH: KHẢ HÒA

    May mắn đồng hành với CLB CAND

    Trước đó, CLB CAND cũng đánh bại đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Lâm Đồng. Trên sân Đà Lạt, các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng cần đến một chút may mắn để có bàn mở tỷ số. Phút 26, Trần Đình Tiến tạt bóng ở biên phải. Bóng vô tình chạm người một cầu thủ CLB Lâm Đồng và đổi hướng, bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Trương Lâm Nhật.

    Đến phút 34, Đình Tiến tiếp tục lên tiếng. Lần này, anh không cần đến may mắn mà ghi bàn bằng khả năng của mình. Cựu cầu thủ SLNA thực hiện động tác giả, qua người khéo léo rồi dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB CAND.

    Hy vọng có điểm được thắp sáng lên với CLB Lâm Đồng vào cuối hiệp 2. Phút 77, thủ môn Nguyễn Đình Triệu xử lý lỗi khi băng ra cản phá, mở ra cơ hội để Lê Anh Toàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, trong những phút còn lại, đội chủ nhà không ghi thêm bàn thắng, chấp nhận thất bại thứ 4 ở mùa giải này.

    Kết quả 2 trận còn lại trong ngày thi đấu 27.10 là CLB Đại học Văn Hiến 1-1 Phú Thọ, Khánh Hòa 0-1 Bình Minh Sài Gòn. Như vậy, nhóm đầu giải hạng nhất có một chút xáo trộn. Becamex TP.HCM và CLB CAND lần lượt xếp thứ 3 và 4 với cùng 10 điểm. CLB Hưng Yên (chưa thi đấu) cũng có 10 điểm nhưng đang đứng thứ 2 nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bại (+12 so với +4 và 0). Đội đầu bảng vẫn đang là CLB Thái Nguyên với 12 điểm.

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