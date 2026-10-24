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    Bảng xếp hạng giải hạng nhất: Hưng Yên dính thẻ đỏ vẫn thắng, vững tốp 2, Thái Nguyên tạo sốc lớn

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Sau vòng 4 giải hạng nhất 2026-2027, 2 vị trí dẫn đầu tiếp tục thuộc về 2 tân binh là CLB Thái Nguyên và Hưng Yên.

    CLB Hưng Yên thua người nhưng vẫn thắng

    Tối 24.10, trên sân PVF, CLB Hưng Yên tạo ra một thế trận áp đảo hoàn toàn trước đội khách Long An. Những đợt tấn công của các học trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy như sóng vỗ bờ, khiến khung thành thủ môn Nguyễn Mạnh Cường chao đảo dữ dội. CLB Hưng Yên tỏ ra đặc biệt nguy hiểm khi tấn công bên cánh phải, nơi có sự góp mặt của Trịnh Đức Lợi, Vũ Văn Quyết. Trận này, HLV Quang Huy không được ngồi khu kỹ thuật mà phải lên khán đài vì dính tổng cộng 3 thẻ vàng ở 3 lượt trận trước.

    Phút 28, sau một pha tạt bóng ở hành lang này, Nguyễn Ngọc Toàn băng vào đánh đầu, giúp CLB Hưng Yên vươn lên dẫn trước. Sau đó, đội chủ nhà tạo thêm hàng loạt cơ hội ngon ăn khác nhưng không tận dụng thành công.

    Sang hiệp 2, CLB Long An có bàn gỡ từ một tình huống cố định. Phút 50, Hà Vũ Em tung cú sút phạt hoàn hảo ở rìa vòng cấm địa, khiến thủ môn kỳ cựu Huỳnh Tuấn Linh phải vào lưới nhặt bóng.

    Bảng xếp hạng giải hạng nhất: Hưng Yên dính thẻ đỏ vẫn thắng, vững tốp 2, Thái Nguyên tạo sốc lớn- Ảnh 1.

    Khalio đã có 6 bàn từ đầu mùa

    ẢNH: CLB HƯNG YÊN

    Thế cân bằng không duy trì được lâu. Phút 52, Josheph Khalio giúp đội chủ nhà tái lập thế dẫn bàn sau tình huống đánh đầu cận thành. Một lần nữa, CLB Hưng Yên lại triển khai tấn công bên cánh phải và người kiến tạo là Trịnh Đức Lợi.

    Khoảng cách về chuyên môn giữa 2 đội bộc lộ rõ hơn trong 30 phút cuối trận đấu. Phút 61, trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng có pha vào bóng nguy hiểm với Hà Vũ Em và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Từ lúc này, CLB Hưng Yên chỉ còn chơi với 10 người. Dù vậy, họ tiếp tục ghi bàn nhân đôi cách biệt. Phút 67, sau một nỗ lực phá bóng của hậu vệ Long An, bóng đập vào xà ngang rồi tìm đến đúng vị trí của Khalio. Trong tư thế không ai kèm, ngoại binh này thoải mái đánh đầu, nâng tỷ số lên 3-1. 

    Trong những phút còn lại, CLB Hưng Yên vẫn là đội tạo được thêm hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm. Bên kia chiến tuyến, CLB Long An có 2 cơ hội đáng chú ý, nhưng dứt điểm thiếu sắc bén. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về CLB Hưng Yên. 

    Becamex TP.HCM và CLB CAND cần nỗ lực

    Kết quả này giúp CLB Hưng Yên tiếp tục bám đuổi Thái Nguyên gắt gao trên bảng xếp hạng giải hạng nhất. Thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy đứng thứ 2 với 10 điểm, kém đội đầu bảng 2 điểm. Đội đứng thứ 3 là CLB Khánh Hòa với 8 điểm. Vị trí dẫn đầu của tân binh Thái Nguyên gây sốc lớn.

    Trong khi đó, 2 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là Becamex TP.HCM và CLB CAND đang có cùng 7 điểm, lần lượt xếp thứ 4 và 5. CLB TP.HCM, một đội bóng mạnh khác, mới có 4 điểm từ đầu mùa và chỉ đứng thứ 10. 2 đội đứng cuối bảng là CLB Long An và Phú Thọ với cùng 1 điểm. 

    Bảng xếp hạng giải hạng nhất: Hưng Yên dính thẻ đỏ vẫn thắng, vững tốp 2, Thái Nguyên tạo sốc lớn- Ảnh 2.

    Bảng xếp hạng giải hạng nhất sau vòng 4

    ẢNH: VPF

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