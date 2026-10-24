Bài toán khó cho ông Kim Sang-sik trước Asian Cup 2027: Gọi hay không gọi nhân sự của CLB CAHN

Phong độ nhiều tuyển thủ đi xuống

Nỗi lo đầu tiên đó là về lực lượng. Với việc các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc đều chưa hẹn ngày trở lại do chấn thương dài hạn, trong đó Hoàng Hên gần như khó bình phục trước Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik rất khó có được đội hình mạnh nhất trong giai đoạn FIFA Days vào tháng 11. Đây được xem là kỳ sát hạch quan trọng để ông gút thành phần chính đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu cao nhất châu lục.

Các cầu thủ của CLB CAHN (phải) đang gặp khó về phong độ Ảnh: Minh Tú

Ngoài các cầu thủ nhập tịch trên, các cầu thủ kỳ cựu khác cũng gặp nhiều vấn đề khác nhau, trong đó số cầu thủ của CLB CAHN, đội đóng góp nhiều tuyển thủ quốc gia nhất, đang thể hiện sự quá tải do phải cày ải nhiều giải đấu cùng lúc. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến CLB CAHN không thắng trong 3 trận gần nhất ở AFC Champions League Elite và V-League (2 thua, 1 hòa). Những cầu thủ như Quang Hải, Việt Anh, Thành Long, Nguyễn Adou Minh, Cao Pendant Quang Vinh đều không thể đạt được phong độ cao nhất và thường mắc lỗi trong một số thời khắc quan trọng của trận đấu, dẫn đến kết quả ngoài ý muốn.

Những cầu thủ của CLB Hà Nội như Thành Chung, Xuân Mạnh, Hai Long… cũng đã trải qua những thời điểm khó khăn về phong độ và vừa trở lại tốt hơn ở 2 vòng đấu gần nhất ở V-League. Tuy nhiên, với lịch thi đấu khá dày trước mắt, không ai dám nói trước điều gì về các cầu thủ này trước thời điểm tập trung FIFA Days tháng 11.

Cái khó cho HLV Kim Sang-sik là có nên triệu tập các cầu thủ của CLB CAHN khi trước mắt họ là 3 giải đấu AFC Champions League, Cúp C1 Đông Nam Á và V-League, để có dịp nghỉ ngơi phục hồi. Nhưng nếu không gọi, ông lại không thể lắp ráp đội hình chuẩn cho Asian Cup 2027 vì quỹ thời gian chuẩn bị không còn nhiều.

Đội tuyển Việt Nam biến động hàng công: Chờ Tiến Linh và Đình Bắc lần đầu song tấu

Những tín hiệu tích cực

Dù gặp phải những vấn đề khó khăn trên, nhưng rất may vào thời điểm này ở V-League đã xuất hiện một số gương mặt mới đầy tiềm năng lên tuyển.

Đầu tiên là tiền đạo nhập tịch Mạnh Đức Olaha của CLB Công an TP.HCM. Với phong độ ấn tượng ở cả V-League và Cúp C1 Đông Nam Á, Mạnh Đức Olaha sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Kim Sang-sik trong thời gian tới. Bởi ngoài kỹ thuật cá nhân tốt cùng khả năng săn bàn lợi hại, một ưu điểm khác của cầu thủ này là có thể chơi được ở nhiều vị trí khác nhau, từ hộ công cho đến tiền đạo cánh. Đây là điều mà HLV Kim Sang-sik đang rất cần ở đội tuyển Việt Nam.

Mạnh Đức Olaha (áo đỏ) nhiều khả năng được gọi lên tuyển Ảnh: Minh Tú

Ngoài Mạnh Đức Olaha, ở tuyến giữa đội Công an TP.HCM còn một cầu thủ khác chơi cũng rất hay là Đức Phú. Anh được xem là buồng phổi của CLB đại diện TP.HCM. Theo thống kê từ CLB Công an TP.HCM, trong trận gặp CLB Ratchaburi của Thái Lan tại Cúp C1 Đông Nam Á, anh dẫn đầu toàn đội với quãng đường di chuyển lên tới 10,4 km, cùng 164 lần vận động ở cường độ cao. Những con số này đã thể hiện Đức Phú có khả năng bao quát tốt ở giữa sân trong vai trò tiền vệ trụ, vị trí mà ông Kim Sang-sik vẫn luôn tìm kiếm cầu thủ ưng ý.

Ngoài ra, một số cầu thủ trẻ khác cũng đang đạt phong độ tốt như Lê Phát (Ninh Bình, Văn Tùng (Hà Nội)… có thể sẽ đem lại sự tươi mới trên hàng công đội tuyển Việt Nam.