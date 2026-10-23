Bảng xếp hạng V-League sẽ xáo trộn mạnh nhóm cầm đèn đỏ, HAGL và Thể Công Viettel đua trụ hạng

Đình Bắc lập công, nhưng Nguyễn Filip mắc sai lầm

Ở trận đấu sớm vòng 5 V-League 2026 - 2027 diễn ra tối qua 22.10, trước một Thanh Hóa chơi phòng ngự phản công rất tốt, CLB Công an Hà Nội (CAHN) tỏ ra bế tắc. Đội quân của HLV Polking đã có bàn mở tỷ số ở phút 43 nhờ cú đánh đầu của Đình Bắc, nhưng họ không thể giữ được ưu thế của mình. Thủ môn Nguyễn Filip phạm sai lầm không theo sát tình huống bóng, để Văn Tùng sút góc gần san bằng tỷ số 1-1 cho Thanh Hóa ở phút 60. Một bàn thua mà Nguyễn Filip phải rút kinh nghiệm để tránh mắc phải ở các trận đấu sau này.

Cái được duy nhất của CLB CAHN trong trận đấu này là Đình Bắc đã có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay sau thời gian tịt ngòi. Đây có thể là bàn thắng giúp Đình Bắc tìm lại cảm giác ghi bàn để góp công cho CLB CAHN và có thể giúp ích cho đội tuyển VN ở Asian Cup vào tháng 1.2027.

Đình Bắc mở tỷ số cho CLB CAHN, nhưng Thanh Hóa (bìa phải) vẫn kiếm được 1 điểm quý giá ẢNH: MINH TÚ

Ở thời điểm cuối trận, CLB CAHN liên tục gây sức ép nhưng không thể làm nên chuyện ngoài tình huống đưa bóng vào lưới của Perea, nhưng trước đó đồng đội của anh đã việt vị. Trận hòa trước đội mạnh CAHN cho thấy Thanh Hóa mùa này rất đáng gờm dưới tài chỉ huy của HLV Mai Xuân Hợp. Đội bóng xứ Thanh đang tạm đứng hạng 7 với 7 điểm có được.

Cơ hội "vàng" cho HLV Velizar Popov

Tiếp tân binh Bắc Ninh trên sân nhà lúc 19 giờ 15 hôm nay 23.10 là cơ hội cho HLV Velizar Popov đưa CLB Thể Công Viettel tìm lại công thức chiến thắng.

Đội bóng Thể Công Viettel có khởi đầu không tốt khi sau 4 trận họ chỉ có vỏn vẹn 3 điểm nhờ chiến thắng tân binh TP.Đồng Nai ở vòng đầu tiên. Còn 3 trận tiếp theo, họ đều thua trong thế hơn người khi các đối thủ đều có cầu thủ bị thẻ đỏ. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Popov cũng mất dần sự máu lửa của mình. Ông không còn nhiều nhiệt huyết như khi dẫn dắt CLB Thanh Hóa hay như hình ảnh của chính ông ở mùa giải trước.

Bảng xếp hạng V-League Ảnh: VPF

Đá với tân binh Bắc Ninh, đội bóng vừa hòa 0-0 với TP.Đồng Nai, CLB Thể Công Viettel được đánh giá vượt trội mọi mặt, có đầy đủ yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Đây là trận đấu mà Thể Công Viettel không còn đường lùi, hay nói cách khác là HLV Popov có "cơ hội vàng" để giữ chiếc ghế của mình, nếu ông vẫn muốn tiếp tục công việc. Điều quan trọng nhất lúc này là HLV Popov cần làm tốt công tác tư tưởng để các học trò Khuất Văn Khang, Đinh Viết Tú, Lucas Bibiano, Phan Tuấn Tài... nhập cuộc với tinh thần và phong độ tốt nhất. Bởi trước đối thủ được đánh giá dưới cơ, chỉ cần chơi đúng sức thì Thể Công Viettel có thể lấy trọn 3 điểm. Nếu Thể Công Viettel thất bại, sẽ bị rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Hiện đội bóng áo lính đứng thứ 11 với 3 điểm, trên HAGL.

Ở trận đấu lúc 17 giờ cùng ngày, CLB HAGL sẽ tiếp đón CLB Sông Lam Nghệ An. Ở vòng đấu trước, dù thua 3-4 trước chủ nhà Ninh Bình nhưng HAGL cho thấy họ chơi với tinh thần quật khởi. Các cầu thủ trẻ HAGL qua mùa giải 2025 - 2026 đã trở nên rất tự tin và mạnh dạn tranh chấp ở mọi vị trí trên sân với đối thủ. Dù CLB Sông Lam Nghệ An đang có phong độ tốt với 2 trận thắng, 2 trận hòa, nhưng HAGL vẫn nhiều khả năng có điểm ở trận đấu này. HAGL sẽ tạm thoát khỏi nhóm đáy bảng nếu thắng trận mà Thể Công Viettel thất bại trước Bắc Ninh.