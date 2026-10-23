Liên đoàn bóng đá các nước chọn chủ tịch thế nào, có giống cuộc đua ghế nóng VFF?

Thái Lan, Indonesia chuộng doanh nhân

Tại Đông Nam Á, mô hình doanh nhân làm chủ tịch liên đoàn khá phổ biến. Bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), Tổng giám đốc Muang Thai Insurance thuộc gia tộc Lamsam gắn với Kasikornbank, giữ ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) từ tháng 2.2026.

Ông Erick Thohir, chủ Mahaka Group và cựu Chủ tịch Inter Milan, làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia từ tháng 2.2023. Tiếp theo đó, ông "lấn sân" sang chính trường, chính thức kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao từ tháng 9.2025. Tại Myanmar, ông U Zaw Zaw, Chủ tịch Tập đoàn Max Myanmar, giữ ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Myanmar liên tục từ năm 2005.

Ngoài khu vực, ông Chung Mong-gyu, gắn với tập đoàn Hyundai Development Company, từng là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc từ 2013 đến khi từ chức vào tháng 6.2026. Tại Anh, bà Debbie Hewitt, cựu Tổng giám đốc điều hành RAC và cựu Chủ tịch The Restaurant Group, giữ ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh từ tháng 1.2022.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Thohir (phải) và Chủ tịch AFF Khiev Sameth, thiếu tướng quân đội Campuchia Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Các chuyên gia làm việc ở đâu?

Tại Malaysia, ông Ab Ghani Hassan, đồng thời là Chủ tịch Malaysia Football League, đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia từ tháng 9.2026. Tại Singapore, ông Bernard Tan gắn bó với Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) từ năm 2013, trải qua 9 năm làm Phó chủ tịch FAS trước khi lên giữ chức Chủ tịch FAS từ tháng 9.2023. Ông Mariano Araneta, cựu cầu thủ và HLV đội tuyển quốc gia Philippines, đã tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Philippines nhiều nhiệm kỳ liên tiếp.

Tại Nhật Bản, ông Kozo Tashima, cựu cầu thủ, HLV chuyên nghiệp, giữ ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản từ tháng 3.2016. Tại Pháp, ông Philippe Diallo có gần 30 năm làm việc tại UCPF (tổ chức đại diện các CLB chuyên nghiệp) trước khi làm Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) rồi Chủ tịch FFF từ tháng 6.2023.

Tại Bồ Đào Nha, ông Pedro Proenca, cựu trọng tài từng bắt chính chung kết Euro 2012 và World Cup 2014, sau đó làm Chủ tịch giải VĐQG (LPFP) suốt gần một thập kỷ trước khi đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha nhiệm kỳ 2024-2028. Tại Ý, ông Gabriele Gravina, cử nhân luật và cựu Chủ tịch Lega Pro (tổ chức điều hành Serie C), giữ ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý từ tháng 10.2018 đến khi từ chức vào tháng 4.2026.

Chính trị gia, cảnh sát cũng làm chủ tịch liên đoàn

Các chính trị gia cũng được bổ nhiệm vào ghế chủ tịch liên đoàn bóng đá của một số nước. Đại tướng Sao Sokha, Tư lệnh Hiến binh Hoàng gia kiêm Phó thủ tướng Campuchia, giữ ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia.

Ông Bernd Neuendorf, cựu Quốc vụ khanh và nghị sĩ bang Nordrhein-Westfalen, làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức từ tháng 3.2022; và ông Rafael Louzan, cựu Chủ tịch Hội đồng tỉnh Pontevedra và lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) tại địa phương, người cũng từng là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá vùng Galicia trước khi đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha từ tháng 12.2024.

Ở Hà Lan, ông Frank Paauw, cựu cảnh sát cấp cao từng chỉ huy an ninh tại EURO 2000 và làm cố vấn an ninh cho UEFA từ năm 2004, giữ ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hà Lan từ tháng 5.2024.

Tại Việt Nam, cuộc đua chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ X (2027 - 2031) đang rất nóng với 3 đề cử. Gồm ông Trần Quốc Tuấn, tiến sĩ khoa học Thể dục thể thao, Chủ tịch VFF khóa IX, đồng thời giữ nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức bóng đá khu vực và châu Á; ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank; ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch HĐQT Sacombank, Phó chủ tịch VFF khóa IX.