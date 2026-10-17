VFF vào tốp 3 đề cử hạng mục danh giá của AFC năm 2026

Hạng Kim cương có 3 đề cử

Theo danh sách vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố ngày 16.10, 3 liên đoàn thành viên góp mặt trong đề cử hạng Kim cương là những đại diện cạnh tranh cho một trong những giải thưởng quan trọng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của bóng đá châu lục.

Ngoài VFF có tên trong danh sách đề cử hạng mục Liên đoàn thành viên xuất sắc – hạng Kim cương (Diamond) tại giải thưởng AFC Awards Bangkok 2026, còn có Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.



Trong những năm qua, VFF tiếp tục khẳng định vai trò chủ động trong việc đăng cai, phối hợp tổ chức các giải đấu quốc tế, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, thúc đẩy giao lưu chuyên môn và tạo điều kiện cho các đội tuyển, câu lạc bộ trong nước thi đấu ở môi trường cạnh tranh quốc tế. Những kết quả nổi bật của các đội tuyển quốc gia tiếp tục là một trong những dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển bóng đá Việt Nam.

Tiếp nối thành tích 8 đội tuyển quốc gia ở các cấp độ đã giành quyền tham dự VCK châu Á, năm 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam xuất sắc giành vị trí thứ ba tại VCK U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại VCK FIFA U.17 World Cup, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực cạnh tranh và sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đại diện VFF nhận giải thưởng ghi nhận của Chủ tịch AFC dành cho bóng đá trẻ cộng đồng năm 2023 ẢNH: VFF

VFF tạo dấu ấn gì?

Song song với nhiệm vụ của các đội tuyển quốc gia, VFF cũng chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức, chuyên môn và sức cạnh tranh của hệ thống các giải bóng đá quốc gia, tạo nền tảng phát triển bền vững cho bóng đá chuyên nghiệp và bóng đá trẻ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tiếp tục được triển khai thông qua các khóa đào tạo huấn luyện viên theo tiêu chuẩn AFC, các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực trọng tài... Đây là những hoạt động thiết thực nhằm chuẩn hóa chuyên môn, nâng cao chất lượng điều hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của bóng đá hiện đại.

Trong lĩnh vực y học thể thao, VFF tăng cường hợp tác với các đối tác chuyên môn về y học thể thao, đồng thời tổ chức hội thảo về y học thể thao và phòng, chống doping, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên môn và năng lực chăm sóc sức khỏe cho lực lượng làm bóng đá.

Bên cạnh đó, VFF tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các liên đoàn thành viên trong công tác tổ chức hoạt động bóng đá, đào tạo chuyên môn và triển khai các chương trình phát triển bóng đá tại địa phương, góp phần mở rộng nền tảng phát triển bóng đá trên phạm vi cả nước.

Năm 2026, Việt Nam đăng cai các giải đấu và sự kiện bóng đá quốc tế, trong đó có vòng loại Asian Cup nữ 2026 tại Phú Thọ, vòng loại U.23 châu Á 2026 tại Phú Thọ, vòng loại U.17 châu Á 2026 tại Hà Nội và các trận đấu thuộc vòng bảng AFC Women's Champions League mùa giải 2025-2026 tại TP.HCM. Bên cạnh đó, các hoạt động phát triển bóng đá nữ tiếp tục được quan tâm, với festival bóng đá nữ U.14 và phối hợp cùng FIFA tổ chức hội thảo nâng cao năng lực dành cho cán bộ quản lý bóng đá nữ.

Bên cạnh hạng Kim cương, AFC cũng công bố các đề cử ở những nhóm Liên đoàn thành viên xuất sắc khác, gồm Platinum, Gold và Ruby, cùng các hạng mục ghi nhận hoạt động phát triển bóng đá phong trào và đóng góp của các liên đoàn bóng đá khu vực.

Giải thưởng AFC Awards Bangkok 2026 dự kiến diễn ra ngày 19.11 tại Nhà hát Aksra Theatre King Power, Bangkok, Thái Lan. Đây là lần thứ hai Thái Lan đăng cai sự kiện thường niên này, sau lần đầu tổ chức tại Bangkok năm 2017.



