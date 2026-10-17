Chủ tịch VFF kỳ vọng đội U.15 Việt Nam tạo dấu ấn đặc biệt tại World Cup U.15

U.15 Việt Nam thắng đậm hai trận giao hữu, ghi 13 bàn

Tại buổi gặp, thay mặt Ban huấn luyện và các thành viên đội tuyển, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo về quá trình chuẩn bị của đội, đồng thời cảm ơn lãnh đạo VFF đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huấn luyện và chuẩn bị chuyên môn.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (áo vàng, đứng giữa) và tập thể đội U.15 Việt Nam

Các cầu thủ trẻ U.15 Việt Nam

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, trong quá trình tập luyện, U.15 Việt Nam đã thi đấu hai trận giao hữu nhằm kiểm tra khả năng phối hợp và đánh giá sự tiến bộ của các cầu thủ. Đội lần lượt giành chiến thắng trước U.16 Hải Phòng với tỷ số 8-1 và U.16 Viettel với tỷ số 5-4. Ban huấn luyện đánh giá các cầu thủ đang có những chuyển biến tích cực, đồng thời tiếp tục điều chỉnh nội dung tập luyện để toàn đội thích nghi với yêu cầu của giải đấu.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng các cầu thủ được lựa chọn vào đội tuyển U.15 Việt Nam và nhấn mạnh đây là cơ hội quý báu để tích lũy kinh nghiệm quốc tế, hoàn thiện năng lực chuyên môn và chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng trong tương lai, đặc biệt là vòng chung kết U.17 châu Á 2027.

Chủ tịch VFF nhắc lại dấu ấn của các đội tuyển trẻ Việt Nam tại đấu trường quốc tế, trong đó có thành tích giành quyền tham dự FIFA U.17 World Cup 2026 của đội tuyển U.17 Việt Nam. Đây là động lực để các thế hệ cầu thủ kế cận tiếp tục nỗ lực, hướng tới những mục tiêu mới của bóng đá Việt Nam.

Đối với FIFA U.15 World Cup & Festival 2026, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lưu ý các cầu thủ cần tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, chủ động thích nghi với thể thức thi đấu 8v8, mặt sân nhân tạo và những điều chỉnh về luật thi đấu. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn yêu cầu toàn đội chú trọng hoàn thiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp và xử lý tình huống, qua đó phát huy hiệu quả trong thi đấu.

U.15 Việt Nam phải giữ vững tinh thần kỷ luật

Bên cạnh chuyên môn, Chủ tịch VFF cũng đặc biệt nhấn mạnh tinh thần kỷ luật, fair-play và trách nhiệm khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Mỗi cầu thủ cần tôn trọng trọng tài, đối thủ, tuân thủ quy định thi đấu và giữ gìn hình ảnh, văn hóa Việt Nam trong các hoạt động giao lưu quốc tế.

HLV Hoàng Anh Tuấn Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định VFF sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được tập huấn, thi đấu và phát triển qua từng giai đoạn. Chủ tịch mong muốn toàn đội tận dụng tốt cơ hội tại Azerbaijan, biến những trải nghiệm quốc tế thành hành trang thiết thực trên con đường hướng tới bóng đá chuyên nghiệp, đồng thời tích cực chuẩn bị cho VCK U.17 châu Á 2027.

FIFA U.15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 đến 31.10.2026. Tại giải đấu có sự tham dự của 192 đội tuyển U.15 trên toàn thế giới lần này, U.15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đội Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Đây là dịp để các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh thi đấu quốc tế.