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    Xác định giờ đấu cực đẹp U.23 Việt Nam đại chiến U.23 Thái Lan, phát trực tiếp kênh nào?

    Linh Nhi
    Linh Nhi
    Giải giao hữu U.23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026 xác định giờ thi đấu cực đẹp, mở màn bằng trận U.23 Việt Nam đại chiến U.23 Thái Lan
    Xác định giờ đấu cực đẹp U.23 Việt Nam đại chiến U.23 Thái Lan, phát trực tiếp kênh nào?- Ảnh 1.

    Quang Vinh là một trong những phát hiện của U.23 Việt Nam tại ASIAD 2026

    ảnh: Độc Lập

    U.23 Việt Nam quyết tranh chức vô địch với tiền thưởng khủng 2,6 tỉ đồng

    Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14.11.2026 tại sân Pleiku Arena, tỉnh Gia Lai.

    Đây là giải đấu do bầu Đức cùng CLB HAGL, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai và VFF phối hợp tổ chức. Bên cạnh U.23 Việt Nam, giải có sự góp mặt của 3 khách mời gồm U.23 Thái Lan, U.23 Qatar và U.23 Singapore.

    Bốn đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, U.23 Việt Nam sẽ gặp "kỳ phùng địch thủ" U.23 Thái Lan ngay trong trận khai mạc lúc 19 giờ ngày 10.11.

    Xác định giờ đấu cực đẹp U.23 Việt Nam đại chiến U.23 Thái Lan, phát trực tiếp kênh nào?- Ảnh 2.

    Công Phương của U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Thái Lan tại giải giao hữu CFA Team China

    ảnh: VFF

    Sau đó đội U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12.11 và U.23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14.11. Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 8.11 để chuẩn bị tham dự giải.

    Với sự góp mặt của các đội tuyển U.23 chất lượng đến từ Đông Nam Á và châu Á, giải đấu là cơ hội để U.23 Việt Nam thi đấu cọ xát, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những mục tiêu tiếp theo, trong đó có vòng loại U.23 châu Á 2028.

    Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, giải đấu còn góp phần hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh", qua đó quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

    Xác định giờ đấu cực đẹp U.23 Việt Nam đại chiến U.23 Thái Lan, phát trực tiếp kênh nào?- Ảnh 3.

    Đây cũng là dịp để người hâm mộ tại Gia Lai và các địa phương lân cận trực tiếp đến sân cổ vũ U.23 Việt Nam, đồng thời thưởng thức những trận đấu bóng đá quốc tế. Song song đó CĐV cả nước có thể theo dõi qua sóng VTV.

    Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch nhận 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng) cùng Cúp và huy chương vàng; đội xếp thứ nhì nhận 40.000 USD (hơn 1 tỉ đồng) và huy chương bạc; đội xếp thứ ba nhận 20.000 (hơn 500 triệu đồng) USD và huy chương đồng.

    Các giải thưởng cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD - hơn 50 triệu đồng) và 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) cho các danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Tổ trọng tài xuất sắc.

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