Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

'Biển người' tham gia khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Quy Nhơn

Đức Nhật
29/03/2026 07:38 GMT+7

Hàng chục nghìn người phủ kín quảng trường Nguyễn Tất Thành và các tuyến phố lân cận ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, tạo nên 'biển người' hiếm thấy trong đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Tối 28.3, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026. Chương trình thu hút khoảng 70.000 du khách trong nước và quốc tế tham dự. 

Dự lễ có ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương; ông Hồ Quốc Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương...

Từ sớm, các tuyến đường ở phố biển Quy Nhơn đã chật kín người. Sức hút của đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 khiến dòng người từ khắp nơi liên tục đổ về.

Tại khu vực trung tâm, du khách chen kín quảng trường Nguyễn Tất Thành và các tuyến phố lân cận, tạo nên “biển người” sôi động trong đêm khai hội.

Khu vực sân khấu cũng chật kín người

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 là dịp để quảng bá hình ảnh một Gia Lai năng động, thân thiện, giàu tiềm năng đến bạn bè trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, phát biểu khai mạc

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026 sẽ diễn ra 244 hoạt động, gồm 18 hoạt động do Bộ VH-TT-DL chủ trì, 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai tổ chức và 117 hoạt động hưởng ứng của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các hoạt động tập trung tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá danh lam thắng cảnh, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao.

Bộ trưởng cũng định hướng Gia Lai cần phát huy lợi thế không gian "rừng - biển" để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn thiên nhiên; khai thác bền vững giá trị di sản; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, xúc tiến; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương Bộ VH-TT-DL cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương Bộ VH-TT-DL cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị chu đáo cho chuỗi sự kiện.

Phó thủ tướng tin tưởng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ tạo cú hích quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

Để tổ chức thành công năm du lịch và tạo nền tảng phát triển lâu dài, ông Hồ Quốc Dũng đề nghị Gia Lai và ngành du lịch tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: phát huy giá trị văn hóa làm nền tảng; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tăng cường liên kết vùng và hợp tác phát triển.

Ông cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Gia Lai hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định Năm Du lịch Quốc gia 2026 là cơ hội quan trọng để địa phương thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Theo ông Tuấn, Gia Lai định hướng phát triển du lịch trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và thiên nhiên, lấy con người làm trung tâm, hướng tới phát triển bền vững.

“Gia Lai sẽ biến lợi thế không gian từ đại ngàn đến biển xanh thành động lực kết nối, lan tỏa bản sắc và khơi dậy khát vọng phát triển”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Tin liên quan

'Biển người' dự lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Quy Nhơn- Ảnh 3.

Ngày 27.3, Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức diễn đàn du lịch 'Gia Lai - tiềm năng và triển vọng', mở ra góc nhìn mới về hành trình phát triển du lịch của Gia Lai trong giai đoạn mới.

Khám phá thêm chủ đề

Năm Du lịch quốc gia du lịch Quy Nhơn Gia Lai Du lịch Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận