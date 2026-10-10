Dự án cà phê tại Lào của bầu Đức được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào 2026 diễn ra tại Viêng Chăn (Lào) chiều ngày 8.10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án trồng cà phê và xây dựng nhà máy chế biến cà phê tại tỉnh Savannakhet (Lào) với tổng vốn đầu tư hơn 29,2 triệu USD. Lễ trao diễn ra dưới sự chứng kiến trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Savannakhet, đối tác đang cùng Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức (hay còn gọi là bầu Đức) hợp tác triển khai nhiều dự án phát triển trồng cà phê, góp vốn vào Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nam Lào (Southern Laos High Technology Agricultural Co., Ltd) - doanh nghiệp trực tiếp thực hiện triển khai dự án.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ẢNH: HAG

Theo Giấy chứng nhận, dự án gồm hai hạng mục: phát triển vùng nguyên liệu cà phê quy mô 2.083 ha tại huyện Nong, tỉnh Savannakhet và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê công suất thiết kế 9.470 tấn/năm. Toàn bộ Dự án dự kiến hoàn tất xây dựng và đi vào vận hành trong khoảng 30 tháng. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp quy mô lớn của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trong lĩnh vực cà phê, với mục tiêu phát triển 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia đến năm 2028.

Sự kiện cấp cao trong hợp tác kinh tế hai nước

Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào 2026 do Bộ Tài Chính Việt Nam phối hợp với Ủy ban Xúc Tiến và Quản lý đầu tư Lào tổ chức, quy tụ lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước. Tại đây, 17 văn kiện gồm giấy chứng nhận đầu tư và thoả thuận hợp tác các dự án đã được trao dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước. Dự án cà phê tại Savannakhet được trao cùng nhóm với các dự án quy mô lớn của những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, gồm dự án điện gió Savan 2 công suất 495 MW, tổng vốn khoảng 768 triệu USD của T&T Group; điều chỉnh vốn đầu tư Ngân hàng MB Lào trị giá 23,3 triệu USD; và thỏa thuận thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch – hàng không giữa Tổng Công ty hàng không Việt Nam và Hiệp hội du lịch lữ hành Lào. Việc dự án trồng cà phê và xây dựng nhà máy chế biến cà phê được lựa chọn trao chứng nhận tại sự kiện cấp Thủ tướng, bên cạnh các dự án năng lượng và tài chính quy mô hàng trăm triệu USD, phản ánh mức độ ghi nhận của cơ quan quản lý hai nước đối với định hướng đầu tư nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai tại Lào.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường kết nối hai nền kinh tế trên các trụ cột về thể chế, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và chuyển đổi số; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Đáng chú ý, Thủ tướng khuyến khích các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đầu tư vào Lào trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến khoáng sản, năng lượng tái tạo, logistics, tài chính – ngân hàng và du lịch. Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhất trí với các định hướng này và cam kết tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư. Dự án cà phê tại Savannakhet được triển khai theo mô hình khép kín từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu, qua đó bám sát định hướng ưu tiên mà lãnh đạo hai Chính phủ đưa ra.