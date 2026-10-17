Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu ‘siêu nhẹ’ tại vòng loại World Cup 2030, nếu làm được điều này

Bảng đấu có 3 đội Đông Nam Á

Đội tuyển Việt Nam đang được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp vào nhóm hạt giống số 2, trước khi AFC bốc thăm cho vòng loại thứ 2 World Cup 2030 khu vực châu Á. Trong nhóm hạt giống số 2 còn có các đội Jordan, Oman, Syria, Palestine, Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain và Tajikistan.

Đội tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu nhẹ ở vòng loại World Cup, chung bảng với Singapore (áo xanh) Ảnh: Minh Tú

Nhóm hạt giống số 1 có các đội Nhật Bản, Iran, Úc, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Qatar, Iraq và UAE. Nhóm 3 có các đội Kyrgyzstan, Lebanon, Indonesia, Triều Tiên, Malaysia, Kuwait, Philippines, Ấn Độ và 1 đội vượt qua vòng loại thứ nhất. Còm nhóm hạt giống số 4 sẽ là 9 đội vượt qua vòng loại thứ nhất.

Với cách phân chia hạt giống như thế này, đội tuyển Việt Nam có thể may mắn rơi vào bảng đấu siêu nhẹ, chỉ gồm UAE (đến từ nhóm 1), Philippines (nhóm 3) và Singapore hoặc Campuchia (đến từ nhóm hạt giống số 4, nếu 2 đội này vượt qua được vòng loại thứ nhất World Cup 2030 khu vực châu Á). Đây là bảng đấu có đến 3 đội Đông Nam Á.

Muốn bảng đấu "dễ thở", phải giữ hoặc tăng hạng FIFA

Một bảng đấu có nhiều đội Đông Nam Á là điều từng xảy ra ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Năm đó, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng G với các đội UAE, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Kết quả là đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng, giành quyền lọt vào vòng loại thứ 3.

Muốn có bảng đấu nhẹ, đội tuyển Việt Nam cần giữ hạng hoặc tăng hạng FIFA Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thậm chí, so với vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam hiện nay còn có khả năng rơi vào bảng đấu nhẹ hơn nhiều ở vòng loại thứ 2 World Cup 2030, nếu chúng ta chung bảng với Philippines, Singapore hoặc Campuchia. Về lý thuyết, Philippines, Singapore hoặc Campuchia yếu hơn so với các đội tuyển Thái Lan, Indonesia và Malaysia năm nào.

Để có cơ hội rơi vào bảng đấu nhẹ nhàng như thế này, điều kiện tiên quyết là đội tuyển Việt Nam phải giữ được vị trí ở nhóm hạt giống số 2. Chúng ta không được tụt xuống nhóm hạt giống số 3, đồng nghĩa với nguy cơ sẽ gặp các đối thủ mạnh hơn. Muốn không rớt hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam cần thi đấu tốt ở các trận giao hữu quốc tế vào tháng 11 tới đây, gặp Đài Loan vào ngày 11.11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 15.11. Chúng ta cần tích thêm điểm để giữ hạng hoặc tăng thứ hạng FIFA, trước khi AFC bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2030 vào ngày 15.12.