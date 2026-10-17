    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu ‘siêu nhẹ’ tại vòng loại World Cup 2030, nếu làm được điều này

    Thiếu Bá
    Thiếu Bá
    Không loại trừ khả năng đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu có đến 3 đội Đông Nam Á tại vòng loại World Cup 2030, nếu như chúng ta giữ được vị trí trong nhóm hạt giống số 2.

    Bảng đấu có 3 đội Đông Nam Á

    Đội tuyển Việt Nam đang được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp vào nhóm hạt giống số 2, trước khi AFC bốc thăm cho vòng loại thứ 2 World Cup 2030 khu vực châu Á. Trong nhóm hạt giống số 2 còn có các đội Jordan, Oman, Syria, Palestine, Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain và Tajikistan.

    Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu ‘siêu nhẹ’ tại vòng loại World Cup 2030, nếu làm được điều này- Ảnh 1.

    Đội tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu nhẹ ở vòng loại World Cup, chung bảng với Singapore (áo xanh)

    Ảnh: Minh Tú

    Nhóm hạt giống số 1 có các đội Nhật Bản, Iran, Úc, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Qatar, Iraq và UAE. Nhóm 3 có các đội Kyrgyzstan, Lebanon, Indonesia, Triều Tiên, Malaysia, Kuwait, Philippines, Ấn Độ và 1 đội vượt qua vòng loại thứ nhất. Còm nhóm hạt giống số 4 sẽ là 9 đội vượt qua vòng loại thứ nhất.

    Với cách phân chia hạt giống như thế này, đội tuyển Việt Nam có thể may mắn rơi vào bảng đấu siêu nhẹ, chỉ gồm UAE (đến từ nhóm 1), Philippines (nhóm 3) và Singapore hoặc Campuchia (đến từ nhóm hạt giống số 4, nếu 2 đội này vượt qua được vòng loại thứ nhất World Cup 2030 khu vực châu Á). Đây là bảng đấu có đến 3 đội Đông Nam Á.

    Muốn bảng đấu "dễ thở", phải giữ hoặc tăng hạng FIFA

    Một bảng đấu có nhiều đội Đông Nam Á là điều từng xảy ra ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Năm đó, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng G với các đội UAE, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Kết quả là đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng, giành quyền lọt vào vòng loại thứ 3.

    Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu ‘siêu nhẹ’ tại vòng loại World Cup 2030, nếu làm được điều này- Ảnh 2.

    Muốn có bảng đấu nhẹ, đội tuyển Việt Nam cần giữ hạng hoặc tăng hạng FIFA

    Ảnh: Đồng Nguyên Khang

    Thậm chí, so với vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam hiện nay còn có khả năng rơi vào bảng đấu nhẹ hơn nhiều ở vòng loại thứ 2 World Cup 2030, nếu chúng ta chung bảng với Philippines, Singapore hoặc Campuchia. Về lý thuyết, Philippines, Singapore hoặc Campuchia yếu hơn so với các đội tuyển Thái Lan, Indonesia và Malaysia năm nào.

    Để có cơ hội rơi vào bảng đấu nhẹ nhàng như thế này, điều kiện tiên quyết là đội tuyển Việt Nam phải giữ được vị trí ở nhóm hạt giống số 2. Chúng ta không được tụt xuống nhóm hạt giống số 3, đồng nghĩa với nguy cơ sẽ gặp các đối thủ mạnh hơn. Muốn không rớt hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam cần thi đấu tốt ở các trận giao hữu quốc tế vào tháng 11 tới đây, gặp Đài Loan vào ngày 11.11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 15.11. Chúng ta cần tích thêm điểm để giữ hạng hoặc tăng thứ hạng FIFA, trước khi AFC bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2030 vào ngày 15.12.

    Tin liên quan

    Dự đoán tỷ số CLB CAHN thắng CLB Hà Nội 2-0: Đình Bắc và Leo Artur ghi bàn

    Dự đoán tỷ số CLB CAHN thắng CLB Hà Nội 2-0: Đình Bắc và Leo Artur ghi bàn

    Nhờ phong độ và đẳng cấp vượt trội, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đủ sức làm chủ trận derby thủ đô với CLB Hà Nội diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 18.10 trên sân Hàng Đẫy.

    Cầu thủ Việt kiều tăng cả chất và lượng, V-League ngày càng đáng xem

    Nhận định bóng đá Hà Tĩnh vs SLNA hôm nay: Ngựa ô xứ Nghệ tung vó

    Khám phá thêm chủ đề

    Việt Nam uae Nhật Bản vòng loại World Cup Đông Nam Á FIFA

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận