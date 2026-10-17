Nhận định bóng đá Hà Tĩnh vs SLNA hôm nay: Ngựa ô xứ Nghệ tung vó

H IỆN TƯỢNG SLNA

Sau 3 vòng đấu, nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) Công an Hà Nội (CAHN) đang tạm dẫn đầu với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Nhưng cái tên gây chú ý nhất lại là SLNA - hiện tượng thú vị của giải đấu đang đứng hạng ba, chỉ cách CLB CAHN 2 điểm.

Đầu mùa giải này, đội bóng xứ Nghệ được chuyển giao cho Tập đoàn Hoành Sơn và nhà bảo trợ mới đã thành công giữ chân HLV Văn Sỹ Sơn. Làn gió quản trị mới tìm được điểm chung với triết lý huấn luyện đã được ông Văn Sỹ Sơn đắp nền trước đó giúp SLNA có màn khởi đầu ấn tượng nhất nhiều năm qua. Trong 4 trận đầu ở mùa này, họ đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 và đặc biệt thắng đậm CLB Hà Nội 4-1, cầm hòa 1-1 đầy quả cảm trước CLB Công an TP.HCM để có 7 điểm ở V-League; bên cạnh đó là trận thắng CLB Lâm Đồng 2-0 ở Cúp quốc gia. Thành tích cực kỳ ấn tượng trên giúp SLNA trở thành "ngựa ô" thú vị nhất ở giai đoạn mở màn mùa giải này.

SLNA (trái) sẽ tạm chiếm ngôi đầu bảng nếu vượt qua CLB Hà Tĩnh ẢNH: MINH TÚ

HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ: "Quan trọng nhất là SLNA đã khơi dậy được tinh thần khát khao của tuổi trẻ và kinh nghiệm thực chiến của các cầu thủ lớn tuổi. Tôi khuyến khích các em thổi bùng ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn vì đó là bản sắc Sông Lam từ xưa đến giờ rồi, không thể đánh mất được.

Kế đến tôi yêu cầu thay đổi tâm lý của các bạn từ trong các buổi tập đến thi đấu, bỏ thói quen chuyền xong là đứng. Mọi vị trí phải luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau trong cả tấn công lẫn phòng ngự, tập chuyển đổi trạng thái nhanh một cách đồng bộ. Không cần lo sợ tấn công có thành bàn hay không, nhưng phải dám làm, dám chơi, dám xin bóng và dám xử lý. Khi có được bóng là tất cả vệ tinh đều phải di chuyển. Còn người cầm bóng cảm thấy ai lợi nhất là phải chuyển đổi nhanh. Quan trọng nhất là cự ly đội hình, khi dồn tuyến buộc phải nhanh, áp sát đối phương ngay tức khắc bảo vệ hàng thủ, không để đối thủ phản công. Sự kết nối đấy cần phải 11 người như một và rất vui là tất cả đều đang thực hiện tốt".

T HÚ VỊ DERBY "QUÊ CHOA"

Không nhiều dịp để người hâm mộ bóng đá Nghệ Tĩnh (bao gồm Nghệ An và Hà Tĩnh) háo hức ngóng chờ trận derby giữa 2 đội bóng "quê choa" láng giềng có chung nét văn hóa. Nếu SLNA (7 điểm) đang xếp ngang ông lớn nhì bảng Ninh Bình FC thì CLB Hà Tĩnh (hạng 5) cũng chỉ kém 1 điểm. Trận cầu này hấp dẫn ở chỗ nếu SLNA giành chiến thắng sẽ vượt mặt đội đầu bảng CAHN để tạm xếp nhất với 10 điểm, còn CLB Hà Tĩnh nếu giữ lại 3 điểm trên sân nhà sẽ bằng điểm nhà ĐKVĐ. Điều này khiến tính chất trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn, trở thành tâm điểm mở màn vòng 4.

Tính chất derby của trận đấu càng rõ rệt nhờ tính giao thoa con người dày đặc giữa hai bên, từ HLV Nguyễn Đức Thắng cho đến những Bá Sang, Trọng Hoàng, Quang Nam, Văn Tiến… đang khoác áo CLB Hà Tĩnh. Bản thân HLV trưởng Phan Như Thuật đã gắn bó trong màu áo Sông Lam từ cầu thủ, chuyển sang đào tạo trẻ và nhiều lần làm HLV trưởng SLNA. Chính sự hiểu rõ nhau đó sẽ khiến trận đấu này nặng về chiến thuật và tính thực dụng. Thủ lĩnh Trọng Hoàng như mọi khi sẽ là đầu tàu để CLB Hà Tĩnh đá một trận ra trò nhằm khẳng định trước đội bóng cũ, trong khi SLNA sẽ không vì thứ hạng cao mà ảo tưởng về sức mạnh bản thân. Nói như HLV Văn Sỹ Sơn thì SLNA vào sân nhất quán với mục tiêu kiếm 1 điểm. Nhưng ở bên kia chiến tuyến, người hậu bối trẻ Phan Như Thuật có muốn chủ động tấn công hay không lại là chuyện khác. Nhưng đều là người thực tế với thói quen "liệu cơm gắp mắm", nếu trận đấu có tỷ số hòa thì hẳn cả hai đội cũng hài lòng.