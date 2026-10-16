Lịch thi đấu V-League mới nhất: HAGL khó gây bất ngờ cho Ninh Bình FC

Phong độ của Hoàng Đức sẽ quyết định kết quả của trận đấu Ninh Bình FC - HAGL ảnh: Ninh Bình FC

Ninh Bình FC quyết lấy 3 điểm

Đương kim á quân mùa trước Ninh Bình FC đang cho thấy phong độ của một kẻ thách thức trong cuộc đua vô địch. Sau 3 vòng đấu đầu tiên, đội bóng cố đô đã giành được 7 điểm qua đó áp sát ngôi đầu.

Vị trí nhì bảng mang đến tiếc nuối sau trận hòa CLB Nam Định 1-1 ở vòng trước. Sự cân bằng giữa các tuyến được thể hiện rõ nét qua số bàn thắng cao nhất giải (7 bàn), cho thấy một cỗ máy đang vận hành ngày càng trơn tru dưới bàn tay của HLV Chu Đình Nghiêm.

Được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ HAGL cách mình đến 10 bậc trên bảng xếp hạng, về mặt lý thuyết Ninh Bình FC nắm trong tay quyền tự quyết để hướng đến việc bỏ túi 3 điểm trọn vẹn.

HAGL đã có chiến thắng đậm 3-0 trước CLB Đà Nẵng để có 3 điểm đầu tiên tại V-League 2026 - 2027 ảnh: HAGL

Nhưng trái bóng vốn tròn, không phải là bài toán số học. HAGL bắt đầu mùa giải đầy trắc trở với 2 trận thua, nhưng khởi sắc sau chiến thắng 3-0 trước CLB Đà Nẵng. Dù vẫn ngụp lặn ở hạng 12, nhưng thầy trò HLV Lê Quang Trãi đã tìm lại sự tự tin.

Hàng thủ HAGL đang có hiệu suất kém nhất giải khi để lọt lưới 7 bàn. Những điểm yếu bộc lộ ở tuyến phòng ngự khiến đội bóng phố Núi luôn rơi vào thế phải bám đuổi. Dù vậy, HAGL đã giải tỏa được phần lớn áp lực.

Lịch sử ghi nhận mùa giải trước Ninh Bình FC đã thắng 2-1 tại Gia Lai nhưng sau đó thua 1-2 trên sân nhà. Vòng đấu này nhiều khả năng Hoàng Đức sẽ tiếp tục ra sân, thậm chí là trong đội hình xuất phát.

Nguồn cảm hứng và khả năng kiến tạo, ghi bàn của anh sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp những cầu thủ tuyến trên như Goncalves, Lê Phát, Ngọc Mỹ tỏa sáng. Đặc biệt chân sút Goncalves được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ nhờ khả năng chia lửa của Friday.

Những chân sút tuyến đầu như Goncalves, Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Friday... luôn ở tình trạng sẵn sàng nhận những đường kiến tạo của Hoàng Đức, các quả tạt lợi hại của Trương Tiến Anh để sẵn sàng ghi bàn.

HAGL đang có tinh thần lên rất cao sau chiến thắng đầu tiên của mùa giải ở vòng trước. Mặc dù vậy, với Hoàng Đức đang tỏa sáng ngay khi trở lại sau chấn thương, chuyến hành quân này hứa hẹn "lành ít dữ nhiều" cho đoàn quân phố núi.



