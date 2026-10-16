Olaha Mạnh Đức đã hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam, chỉ chờ thầy Kim gọi

Hiểu lầm về Olaha Mạnh Đức

Sinh năm 1996 tại Lagos (Nigeria), Michael Olaha, nay mang tên Olaha Mạnh Đức, sang Việt Nam đầu quân cho SLNA từ năm 2017. Trong 3 mùa đầu tiên, tiền đạo này ghi 18 bàn sau 76 lần ra sân, trở thành trụ cột hàng công và góp công giúp SLNA vô địch Cúp quốc gia 2017, trước khi rời đi thi đấu tại Israel giai đoạn 2019-2021 trong màu áo Hapoel Tel Aviv.

Vì không có gốc gác Việt Nam, theo quy định của FIFA, để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia sau khi nhập tịch, Olaha Mạnh Đức buộc phải đáp ứng điều kiện cư trú liên tục tối thiểu 5 năm tại Việt Nam sau khi đủ 18 tuổi.

Theo một số nguồn tin, Olaha Mạnh Đức chỉ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam vào tháng 1.2027. Cách tính dựa vào mốc: tháng 1.2022, thời điểm anh có lần đầu tiên ra sân cho SLNA sau khi trở về từ Israel.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, cách tính nêu trên có một điểm chưa chính xác. Quy định của FIFA về điều kiện nhập tịch (điều 5 trong Quy chế áp dụng Điều lệ FIFA) căn cứ vào thời điểm cầu thủ bắt đầu cư trú liên tục tại quốc gia xin nhập tịch, chứ không phải thời điểm cầu thủ đó chính thức ra sân thi đấu cho một CLB. Đây là hai mốc hoàn toàn khác nhau về bản chất pháp lý, dù trong nhiều trường hợp chúng trùng khớp nên dễ bị đánh đồng. Trên thực tế, Olaha Mạnh Đức đã trở về Việt Nam và tái định cư từ tháng 8.2021.

Việc Olaha Mạnh Đức chưa thể ra sân ngay khi đó không liên quan đến ý muốn cá nhân, mà xuất phát từ một sự kiện ngoài ý muốn. Ngày 21.8.2021, VFF chính thức công bố hủy giải V-League 2021 vì ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. đúng vào thời điểm Olaha Mạnh Đức vừa trở lại Việt Nam. Không còn giải đấu để thi đấu, anh buộc phải chờ đến khi mùa giải mới khởi tranh vào đầu tháng 1.2022 mới có trận ra mắt chính thức trong màu áo SLNA sau khi trở lại. Và đây chính là lý do khiến nhiều thống kê trước đó nhầm lẫn, lấy mốc ra sân làm mốc tính cư trú.

Olaha Mạnh Đức có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Olaha Mạnh Đức sẵn sàng

Nếu tính đúng từ tháng 8.2021, thời điểm anh thực sự đặt chân trở lại và cư trú liên tục tại Việt Nam, Olaha Mạnh Đức đã hoàn tất đủ 5 năm vào tháng 8.2026, tức đã đủ điều kiện từ nhiều tháng trước đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 9.11 tới, thay vì phải chờ đến tận tháng 1.2027.

Hiện tại, Olaha Mạnh Đức đang khoác áo CLB Công an TP.HCM sau khi chia tay SLNA, đã chính thức nhận quốc tịch Việt Nam. HLV Kim Sang-sik được cho là đang theo dõi sát phong độ của Olaha Mạnh Đức từ đầu mùa trước khi đưa ra quyết định triệu tập cho đợt tập trung sắp tới.

Với việc điều kiện cư trú thực chất đã được đáp ứng, rào cản lớn nhất với Olaha Mạnh Đức giờ chỉ còn nằm ở phong độ trên sân cỏ và sự cân nhắc chuyên môn của ban huấn luyện. Nếu không có thay đổi bất ngờ về mặt thủ tục, chân sút gốc Nigeria hoàn toàn có thể trở thành gương mặt nhập tịch mới nhất góp mặt trong màu áo đội tuyển Việt Nam ngay trong tháng 11 này. Đây là sự bổ sung cực kỳ quan trọng trong bối cảnh các tiền đạo như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên đang chấn thương.