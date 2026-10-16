Đội tuyển Việt Nam có cơ hội tái chiến Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2030

Indonesia còn mạnh hơn so với FIFA ASEAN Cup 2026

Theo kết quả phân hạt giống cho vòng loại thứ 2 World Cup 2030 khu vực châu Á, dựa trên xếp hạng FIFA ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 2, còn các đội cùng khu vực Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia và Philippines thuộc nhóm hạt giống số 3. Điều này có nghĩa là đội tuyển Việt Nam có thể tái ngộ các đối thủ nhiều duyên nợ nói trên ở vòng loại giải vô địch thế giới (bắt đầu từ tháng 9.2027).

Indonesia (áo trắng) quyết tâm giành vé dự vòng chung kết World Cup 2030 Ảnh: Ngọc Linh

Trong số này, 2 đội Malaysia và Indonesia là những cái tên rất đáng chú ý. Họ đã đặt ra mục tiêu giành vé dự vòng chung kết World Cup 2030. Để thực hiện mục tiêu này, Malaysia và Indonesia có những chuyển biến đáng kể về mặt lực lượng.

Đội tuyển Indonesia thậm chí có thể còn mạnh hơn so với thời điểm vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, kết thúc ngày 5.10. Tại vòng loại World Cup 2030, Indonesia sẽ có thêm sự phục vụ của trung vệ Jay Idzes, người đang thi đấu tại giải Serie A của Ý, trong màu áo CLB Sassuolo.

Đây là cầu thủ có quốc tịch Đông Nam Á sở hữu giá chuyển nhượng cao nhất lịch sử. Tháng 8.2025, Jay Idzes chuyển từ CLB Venezia (Ý) đến Sassuolo với giá 11 triệu euro (hơn 319,1 tỉ đồng). Còn hiện tại, anh được định giá lên đến 14 triệu euro (hơn 406,1 tỉ đồng). Jay Idzes không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 do chấn thương, nhưng anh sẽ hồi phục khi vòng loại thứ 2 World Cup 2030 khu vực châu Á bắt đầu, để giúp đội tuyển Indonesia mạnh hẳn lên.

Malaysia nhắm đến HLV chất lượng cao, từng 2 lần dự World Cup

Còn về phía đội tuyển Malaysia, đội này "chơi lớn" đến mức sẵn sàng trải thảm đỏ để mời HLV đương nhiệm của đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu, người 2 lần dự World Cup 2022 và 2026. Tờ New Straits Times của Malaysia hé lộ: "HLV Moriyasu là nhân vật đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ Malaysia. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang cân nhắc các phương án nhân sự cho đội tuyển quốc gia, trong đó có phương án tìm HLV mới, trước thềm vòng loại World Cup 2030 và vòng loại Asian Cup 2032".

Malaysia (áo vàng) thể hiện tham vọng lớn khi đặt vấn đề mời HLV người Nhật Bản Moriyasu Ảnh: Minh Tú

Ông Moriyasu sẽ kết thúc hợp đồng với đội tuyển Nhật Bản sau Asian Cup 2027 (từ ngày 7.1.2027 – 5.2.2027), trong khi đội tuyển Malaysia chưa có HLV chính thức (người dẫn dắt đội tuyển Malaysia giành hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 Tan Cheng Hoe chỉ là HLV tạm quyền). Chính vì thế, xuất hiện thông tin FAM sẵn sàng trả cho HLV Moriyasu mức lương 60.000 USD (hơn 1,55 tỉ đồng)/tháng, nếu vị HLV người Nhật Bản đồng ý dẫn dắt đội tuyển Malaysia.

Nếu đội tuyển có biệt danh Harimau Malaya chiêu mộ thành công HLV Moriaysu, đây là bước ngoặt rất lớn đối với họ, đồng thời phản ánh Malaysia có tham vọng lớn tại vòng loại World Cup. Đặt trường hợp đội này chung bảng với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2030 khu vực châu Á, Malaysia khi đó sẽ là đối thủ rất khó chịu.