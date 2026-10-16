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    Dự đoán CLB Bắc Ninh thua CLB TP.Đồng Nai 1-2: Công Phượng tỏa sáng, đội khách 'trả nợ' sòng phẳng

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Vào lúc 18 giờ ngày 18.10, CLB TP.Đồng Nai của Công Phượng có chuyến làm khách khó khăn trên sân Việt Yên của đội Bắc Ninh. Đây là cuộc đấu nhiều duyên nợ và cực kỳ đáng chú ý.

    Sau trận thua trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội, CLB Bắc Ninh trở lại mái nhà Việt Yên với tâm thế hoàn toàn khác. Đội bóng tân binh này từng khiến cả V-League bất ngờ khi đánh bại CLB Công an TP.HCM 1-0 ngay tại đây, bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ rồi chờ thời cơ phản công. Nhiều khả năng HLV Paulo Foiani sẽ tiếp tục trung thành với triết lý này trước CLB TP.Đồng Nai, đội đang đứng cuối bảng nhưng vẫn sở hữu những cái tên giàu kinh nghiệm ở hàng công.

    Về phía CLB TP.Đồng Nai, chiến thắng tại Cúp quốc gia trước CLB Bình Minh Sài Gòn đã giúp đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng lấy lại phần nào sự tự tin sau chuỗi khởi đầu đáng quên ở V-League. Công Phượng và các đồng đội bước vào trận này với mục tiêu không gì khác ngoài trọn 3 điểm, để chấm dứt cảnh trắng tay sau 3 vòng. Khó khăn với đội khách là việc thiếu vắng 2 trụ cột Lê Văn Sơn (treo giò vì thẻ đỏ ở trận gặp CLB Công an Hà Nội) và Huỳnh Tấn Sinh (treo giò 2 trận do bị kỷ luật nguội), nhưng đây cũng có thể là chất xúc tác để những cái tên còn lại bùng nổ.

    Dự đoán CLB Bắc Ninh thua CLB TP.Đồng Nai 1-2: Công Phượng tỏa sáng, đội khách 'trả nợ' sòng phẳng- Ảnh 1.

    Công Phượng đã "mở tài khoản" ở mùa giải này, nhưng đó là tại đấu trường Cúp quốc gia

    ẢNH: TP.ĐỒNG NAI

    Yếu tố đáng chú ý nhất có lẽ nằm ở câu chuyện tâm lý và động lực thi đấu. Mùa giải trước, cũng tại chính Việt Yên, CLB TP.Đồng Nai (khi đó còn mang tên Trường Tươi Đồng Nai) đã thua Bắc Ninh 1-2 ở giải hạng nhất, trong một trận đấu mà đối thủ ấn định chiến thắng vào những phút cuối cùng. Thế nên, khi trở lại Việt Yên lần này, đội khách chắc chắn mang theo khát khao "trả món nợ" cũ.

    Với bản lĩnh của một cầu thủ từng trải qua nhiều áp lực lớn trong sự nghiệp, Công Phượng được kỳ vọng sẽ là người tạo nên khác biệt trong một trận đấu mà cả 2 đội đều có lý do riêng để quyết tâm. Lối chơi phòng ngự phản công của chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn, nhưng với động lực "trả nợ", khát khao chiến thắng để thoát khỏi đáy bảng xếp hạng, cộng thêm sự tự tin từ Cúp quốc gia, CLB TP.Đồng Nai nhiều khả năng sẽ có bàn thắng đến từ chính Công Phượng để xoay chuyển cục diện.

    Dự đoán: Bắc Ninh 1-2 TP.Đồng Nai, trong một trận đấu kịch tính đến những phút cuối, với bàn thắng quyết định thuộc về Công Phượng.

    Dự đoán CLB Bắc Ninh thua CLB TP.Đồng Nai 1-2: Công Phượng tỏa sáng, đội khách 'trả nợ' sòng phẳng- Ảnh 2.

    Trận đấu sẽ được trực tiếp trên FPT Play

    ẢNH: FPT PLAY

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