Nghịch lý ở CLB TP.Đồng Nai

Ngoại binh chưa hòa nhập

Theo thống kê của Transfermarkt, Andrei Ivan, tiền đạo người Romania của CLB TP.Đồng Nai là ngoại binh được định giá cao nhất V-League 2026-2027: 800.000 euro (23,2 tỉ đồng). Đồng đội của anh, Andrija Majdevac, cũng được định giá 750.000 euro (21,7 tỉ đồng). Tính cả đội hình, TP.Đồng Nai có tổng giá trị khoảng 2,8 triệu euro (tương đương hơn 83 tỉ đồng), xếp thứ 8/14 CLB. Con số này thuộc nhóm khá của V-League, gấp gần 2,5 lần so với 2 CLB thấp nhất giải là CLB Thanh Hóa và Bắc Ninh (cùng khoảng 1,15 triệu euro).

Ivan (phải) chưa hòa nhập nhanh ở V-League ẢNH: CLB TP.ĐỒNG NAI

Thế nhưng kết quả trên sân lại đi ngược hoàn toàn với những con số ấy. Qua 3 trận, Andrei Ivan chơi đủ 270 phút nhưng không ghi bàn, không có kiến tạo, thường xuyên mờ nhạt trong các pha xử lý bóng. CLB TP.Đồng Nai toàn thua cả 3 trận: thua Thể Công Viettel 0-2, thua CLB Hà Tĩnh 0-1 trên sân khách, rồi thua đậm 0-3 trước CLB Công an Hà Nội. Thầy trò HLV Nguyễn VIệt Thắng chưa ghi được bàn nào, để lọt lưới 6 lần, đứng cuối bảng với 0 điểm.

Đáng chú ý, đây còn là CLB duy nhất trong 14 đội V-League mùa này không có bất kỳ cầu thủ Việt kiều nào trong đội hình, trong khi 13 CLB còn lại đều đã tận dụng nguồn lực này với chi phí hợp lý.

Không có ai thay Minh Vương

Một phần lý giải cho sự sa sút nằm ở biến động nhân sự sau mùa giải thăng hạng, đáng chú ý nhất là trường hợp của Trần Minh Vương. Cựu tiền vệ HAGL được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất và có tên trong đội hình tiêu biểu giải hạng nhất mùa 2025-2026, ghi tổng cộng 9 bàn qua 23 trận ở mọi đấu trường. Anh là người góp công lớn nhất đưa CLB TP.Đồng Nai lên V-League.

Vậy nhưng ngay trước mùa giải, Minh Vương bất ngờ chia tay CLB bằng một bài đăng trên trang cá nhân, trước khi đầu quân cho CLB CAND. Mất đi cầu thủ tạo khác biệt lớn nhất của mùa giải trước mà không có sự thay thế tương xứng, CLB TP.Đồng Nai gần như trông cả vào lứa cựu binh đã qua thời đỉnh cao.

Công Phượng vẫn chưa lập công ở V-League mùa này ẢNH: CLB TP.ĐỒNG NAI

Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường trở lại V-League cùng TP.Đồng Nai với nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ, nhưng ở tuổi ngoài 30 và sau quá nhiều năm lăn lộn, cả 2 khó có thể là lời giải cho bài toán tạo đột biến mà đội bóng đang cần. HLV Nguyễn Việt Thắng từng thừa nhận đội không có tuyển thủ quốc gia hay cầu thủ U.23 như nhiều đối thủ, và đặt cửa vào kinh nghiệm, bản lĩnh của các cựu binh, nhưng kinh nghiệm một mình không đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt về tốc độ, sức bền và khả năng tạo đột biến ở một giải đấu ngày càng khắc nghiệt.

Tổng hợp lại, nghịch lý của CLB TP.Đồng Nai sau 3 vòng nằm ở chỗ: ngân sách không hề thấp (hạng 8/14 về giá trị đội hình, sở hữu ngoại binh đắt giá nhất giải) nhưng lại thiếu một chiến lược nhân sự rõ ràng. Bằng chứng là họ không có Việt kiều bổ sung chất lượng với chi phí hợp lý, ngoại binh đắt giá nhất giải chưa tạo khác biệt, trong khi nguồn nội lực lại vừa mất đi cầu thủ hay nhất mùa trước và phải trông cậy vào những cựu binh đã qua thời đỉnh cao.

Đó là vấn đề mà CLB TP.Đồng Nai cần phải sớm giải quyết nếu muốn trụ lại ở V-League.