Cầu thủ Việt kiều tăng cả chất và lượng, V-League ngày càng đáng xem

V-League mùa 2025 - 2026 có 20 cầu thủ Việt kiều đăng ký tại 11 CLB, dẫn đầu là Thể Công Viettel và CLB Công an Hà Nội với 4 người mỗi đội. Bước sang mùa 2026 - 2027, con số này tăng lên 25, trải rộng ở 13 CLB, tức tăng khoảng 25% chỉ sau một mùa. Trong 25 cái tên này, có tới 9 người là tân binh vừa ký hợp đồng, cho thấy các CLB không còn xem Việt kiều là giải pháp tình thế mà đã chủ động tuyển trạch bài bản hơn.

Lenn Minh-Trần (phải) là hậu vệ tiềm năng, có lối chơi thông minh, kỹ thuật ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở sự lan rộng. SLNA và Bắc Ninh, 2 CLB chưa từng có Việt kiều mùa trước, giờ mỗi đội đã có 2 người. CLB Ninh Bình sở hữu bộ ba Đặng Văn Lâm, Trần Thành Trung, Evan Abran; trong khi CLB Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mỗi đội bổ sung thêm 1 tân binh. CLB Công an TP.HCM cũng chiêu mộ thêm Lenn Minh-Trần khi Williams Minh Hoàng (trước đây là Lee Williams) và Ngô Đăng Khoa (trước đây là Khoa Ngo) có quốc tịch VN… Nhìn chung, các CLB có xu hướng tích cực bổ sung tối đa cầu thủ Việt kiều.

Xuất xứ Việt kiều cũng đa dạng hơn. Bên cạnh nhóm quen thuộc đến từ Mỹ, Canada, Úc, CH Czech, Slovakia, mùa này xuất hiện thêm một làn sóng mới từ Pháp và các nước lân cận. Abdel-Amine Trần Đức Vinh, Karim Trần Phi Long, Aymeric Faurand-Tournaire (Pháp); Lenn Minh-Trần (Bỉ); Van-Alessandro Nguyen Skyriotis (Áo) đều là những tân binh của V-League.

Nếu những mùa trước, phần lớn cầu thủ Việt kiều mất thời gian làm quen thời tiết, sân bãi, lối chơi rồi mới dần có chỗ đứng, thì mùa này nhiều tân binh đã hòa nhập gần như ngay lập tức. Tyler Crawford (CLB Nam Định) ra mắt ấn tượng từ vòng 1 với những pha băng cánh, tạt bóng chất lượng và được chọn vào đội hình tiêu biểu vòng đấu. Cũng vòng 1, Lenn Minh-Trần có đường kiến tạo cho Nguyễn Tiến Linh đánh đầu ghi bàn, góp công vào chiến thắng 3-1 của CLB Công an TP.HCM trước CLB Hà Nội.

Sự đóng góp trực tiếp còn thể hiện rõ qua thống kê bàn thắng, kiến tạo chỉ sau 3 vòng đấu: Bryan Ly vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho CLB Đà Nẵng trước Nam Định ở vòng 2; Trần Thành Trung có 2 đường kiến tạo cho Ninh Bình; Karim Trần Phi Long tung đường chọc khe giúp đồng đội lập công trong chiến thắng 4-1 của SLNA trước CLB Hà Nội. Đáng chú ý, đội hình tiêu biểu vòng 1 có tới 4 cầu thủ Việt kiều.

Gương mặt được chờ đợi nhất có lẽ là Abdel-Amine Trần Đức Vinh của SLNA, em trai Karim Trần Phi Long. Trước khi về VN, Đức Vinh chỉ chơi bóng phong trào và bóng đá 7 người tại Pháp, nhưng đã có 2 trận liên tiếp chơi nổi bật ở tuyến giữa. HLV Văn Sỹ Sơn nhận xét cầu thủ 21 tuổi này "có thể vươn tầm thành ngôi sao của bóng đá VN". Nếu hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, Đức Vinh hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn mới cho U.23 VN và xa hơn là đội tuyển VN.