CLB TP.Đồng Nai hòa nghẹt thở Bắc Ninh: Kiếm được 1 điểm nhưng vẫn chưa biết ghi bàn tại V-League

CLB TP.Đồng Nai có điểm số đầu tiên ở V-League

Trước khi chạm trán CLB Bắc Ninh ở vòng 4 V-League 2026-2027, CLB TP.Đồng Nai gây thất vọng lớn khi để thua cả 3 trận, chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng. Màn thể hiện chưa như kỳ vọng của Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường cùng các đồng đội khiến HLV Nguyễn Việt Thắng đầy lo lắng.

Trong khi đó CLB Bắc Ninh để thua sít sao 0-1 trước CLB Hà Nội ở vòng đấu trước nhưng thi đấu không lép vế trước đối thủ. Trước đó đội bóng do HLV Paulo Foiani dẫn dắt xuất sắc giành trọn 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước CLB Công an TP.HCM.

Nguyễn Công Phượng có tình huống đá phạt nguy hiểm ở hiệp 1, suýt giúp CLB TP.Đồng Nai có bàn thắng mở tỷ số trước CLB Bắc Ninh ẢNH: KHẢ HÒA

Đội chủ nhà CLB Bắc Ninh tung ra sân dàn nội binh kỳ cựu với Mai Xuân Quyết, Ngân Văn Đại, Nguyễn Văn Công đồng thời sử dụng đủ 4 suất ngoại binh. Đội khách TP.Đồng Nai cũng tung cả 4 ngoại binh ra sân bên cạnh các nội binh tên tuổi một thời như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường.

Được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ trên sân Việt Yên, các cầu thủ CLB Bắc Ninh nhập cuộc hứng khởi, tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa hiệu quả ở khâu dứt điểm. CLB TP.Đồng Nai cũng có cơ hội đáng chú ý từ pha lao vào đánh đầu của Lưu Tự Nhân nhưng bóng chệch khung thành thủ môn Nguyễn Văn Công trong gang tấc. Tiền vệ này cũng bỏ lỡ thêm cơ hội ghi bàn cho CLB TP.Đồng Nai ở phút cuối hiệp 1 khi dứt điểm bật cột dọc ra ngoài sau tình huống đá phạt của Nguyễn Công Phượng. Trong khi đó nỗ lực của Vũ Tiến Long giúp CLB Bắc Ninh suýt có bàn thắng mở tỷ số ở phút 45+2, tiếc là cú đánh đầu vào góc cao của anh bị thủ môn Phạm Văn Phong cản phá.

CLB Bắc Ninh có thế trận tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn vào lưới CLB TP.Đồng Nai ẢNH: MINH TÚ

Những thay đổi của HLV Nguyễn Việt Thắng ở hiệp 2 chủ yếu đến từ các vị trí nội binh khi Xuân Trường, Tự Nhân sau đó là Công Phượng ra nghỉ. Việc thay người cũng nhằm giải quyết bài toán thể lực giúp CLB TP.Đồng Nai đủ sức đeo bám trước đối thủ. CLB Bắc Ninh cũng có những điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc.

Sức ép tấn công được các cầu thủ CLB Bắc Ninh tạo ra ngày càng lớn lên hàng phòng ngự của CLB TP.Đồng Nai. Trong đó có rất nhiều cú sút được tung ra nhưng lại thiếu chuẩn xác. Vì thế CLB Bắc Ninh chấp nhận chia điểm với CLB TP.Đồng Nai sau trận hòa không bàn thắng.

Trận hòa trên sân khách giúp CLB TP.Đồng Nai có điểm số đầu tiên sau 4 vòng đấu tại V-League 2026-2027 nhưng vẫn xếp ở đáy bảng xếp hạng và HLV Nguyễn Việt Thắng còn nhiều việc phải làm. Trong khi đó CLB Bắc Ninh đạt 4 điểm sau 4 vòng đấu, tạm xếp hạng 10.