Vòng đấu của… 'trảm' tướng?

Những trận cầu đầy duyên nợ

Ở vòng trước, đội Ninh Bình hòa Nam Định 1-1 nên tạm đứng nhì bảng với 7 điểm, kém đội tốp 1 CAHN 2 điểm. Ở trận đấu vào 18 giờ hôm nay, đội trưởng Hoàng Đức tiếp tục được kỳ vọng là "ngòi nổ", tạo ra nguồn cảm hứng cho các đồng đội như Lê Phát, Ngọc Mỹ, Lucao… tỏa sáng. Đối thủ HAGL đương nhiên bị đánh giá thấp hơn. Dù vậy, CLB Ninh Bình không được phép chủ quan khi tinh thần của đội bóng phố núi đang lên cao nhờ chiến thắng 3-0 trước CLB Đà Nẵng ở vòng 3. Trận đấu còn có một điểm nhấn đặc biệt: cuộc đối đầu giữa hai anh em ruột là Dụng Quang Nho (CLB Ninh Bình) và Dụng Quang Vinh (HAGL). Cả 2 cùng trưởng thành từ lò đào tạo HAGL nhưng giờ đứng ở 2 đầu chiến tuyến, hứa hẹn mang đến những điều thú vị.

Cả HLV Việt Thắng và Kewell đều buộc phải thắng ẢNH: CLB TP.ĐỒNG NAI/CLB HÀ NỘI

Cùng giờ, CLB Bắc Ninh tiếp CLB TP.Đồng Nai tại sân Việt Yên. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn đang miệt mài tìm chiến thắng đầu tiên sau 3 vòng trắng tay, và khó khăn còn lớn hơn khi đội thiếu vắng 2 trụ cột Lê Văn Sơn (treo giò vì thẻ đỏ) và Huỳnh Tấn Sinh (treo giò 2 trận do kỷ luật nguội). Trong khi đó, sân Việt Yên đang là điểm tựa vững chắc với đội chủ nhà. Mùa này CLB Bắc Ninh từng hạ CLB Công an TP.HCM 1-0 tại đây, còn CLB TP.Đồng Nai cũng từng nếm thất bại 1-2 trên chính mặt sân này ở giải hạng nhất mùa 2025 - 2026. Vì vậy, một chiến thắng ở Việt Yên lần này, nếu có, sẽ mang ý nghĩa đặc biệt với Công Phượng và các đồng đội. Ngược lại, nếu CLB TP.Đồng Nai trắng tay, chiếc ghế của HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ lung lay.

HLV Harry Kewell âu lo

Tâm điểm của vòng đấu là trận derby thủ đô giữa CLB CAHN và CLB Hà Nội vào 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy. Sau thất bại đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước Kashima Antlers (Nhật Bản) ở AFC Champions League Elite, CLB CAHN quay lại đấu trường quốc nội với quyết tâm giành chiến thắng để xây chắc ngôi đầu V-League (đang có 9 điểm sau 3 trận). Với lực lượng được đánh giá cao hơn, thầy trò HLV Polking có cơ hội lớn giành 3 điểm.

CLB Hà Nội bước vào trận derby với một bầu không khí hoàn toàn khác. Khởi đầu mùa giải bằng 2 trận thua liên tiếp, thủng lưới tới 8 bàn chỉ sau 3 vòng, nhà cựu vương V-League bị đánh giá đang khủng hoảng. Thậm chí CĐV của CLB Hà Nội còn từng đòi sa thải HLV Kewell. Chiến thắng 1-0 trước CLB Bắc Ninh ở vòng 3 giúp đội chấm dứt chuỗi thua và phần nào hạ nhiệt làn sóng chỉ trích. Tuy nhiên chừng đó vẫn chưa đủ để chiếc ghế của nhà cầm quân người Úc an toàn. HLV Kewell hiểu rằng một trận thua nữa sẽ khiến khả năng ông bị CLB Hà Nội sa thải tăng cao hơn bao giờ hết.