CLB Hà Nội Tasco Auto bất ngờ thất thủ ở giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026

Vì sao CLB Hà Nội Tasco Auto thất thủ?

Sau 8 trận toàn thắng ở giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026, hôm nay tại Vĩnh Long CLB Hà Nội Tasco Auto phải nhận thất bại đầu tiên. Đáng chú ý, đội bóng đánh bại Hà Nội Tasco Auto là CLB HCĐG - Lào Cai từng thua trắng 0-3 trước các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ở giai đoạn 1.

Thi đấu với đội hình phụ, CLB Hà Nội Tasco Auto nhận thất bại đầu tiên ở giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ở trận đấu này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gây bất ngờ cho người hâm mộ khi không sử dụng ngoại binh người Serbia Brankica Mihajlovic đồng thời trao cơ hội ra sân cho các gương mặt trẻ. Nhiều khả năng ban huấn luyện CLB Hà Nội Tasco Auto muốn dưỡng sức cho tay đập 35 tuổi Brankica Mihajlovic sau trận đấu căng thẳng kéo dài 5 ván với CLB Binh chủng Thông tin hôm qua. Tuy nhiên cũng có nhận định cho rằng đây là tính toán chiến thuật đường dài của CLB Hà Nội Tasco Auto.

Thi đấu với đội hình phụ, CLB Hà Nội Tasco Auto không còn là chính mình, vì thế để thua 2 ván liên tiếp khá dễ trước HCĐG - Lào Cai với điểm số lần lượt là 14/25, 15/25. Nỗ lực của các cầu thủ Hà Nội Tasco Auto giúp họ rút ngắn tỷ số còn 1-2 sau chiến thắng 25/18 ở ván 3. Tuy nhiên Trần Thị Bích Thủy cùng đội HCĐG - Lào Cai trở lại mạnh mẽ ở ván 4, giành chiến thắng 25/19 và khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1.

CLB HCĐG - Lào Cai chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia sau chiến thắng trước CLB Hà Nội Tasco Auto ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Thắng lợi quan trọng trước CLB Hà Nội Tasco Auto giúp CLB HCĐG - Lào Cai đạt 22 điểm, vươn lên chiếm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng. CLB Hà Nội Tasco Auto xuống hạng nhì với 21 điểm. Với điểm số trên, cánh cửa vào bán kết rộng mở với CLB HCĐG - Lào Cai và CLB Hà Nội Tasco Auto. 3 đội VTV Bình Điền Long An (17 điểm), Ninh Bình (13 điểm), Binh chủng Thông tin (12 điểm) dự báo phải sẽ cạnh tranh quyết liệt để vào bán kết.

