Lịch thi đấu, trực tiếp giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia hôm nay: Đại chiến, xem kênh nào?

Hấp dẫn trận mở màn giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026

Ở giai đoạn 1 diễn ra vào tháng 4 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), CLB Hà Nội Tasco Auto là đội bóng thi đấu ấn tượng nhất, toàn thắng cả 7 trận, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 19 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt là: HCĐG - Lào Cai (16 điểm), VTV Bình Điền Long An (14 điểm), Binh chủng Thông tin (11 điểm), Ninh Bình (10 điểm), Thanh Hóa (8 điểm), Ngân hàng Công thương (6 điểm) và Hưng Yên (0 điểm).

CLB Hà Nội Tasco Auto 'đại chiến' CLB Binh chủng Thông tin ở trận mở màn giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch 2026 ẢNH: DUY ANH

Tại giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 14 đến 25.10, các đội tiếp tục thi đấu vòng tròn, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất (cộng điểm của 2 giai đoạn) vào vòng bán kết. 4 đội còn lại thi đấu tranh hạng từ 5 đến 8, đội xếp cuối sẽ phải xuống hạng.

Theo lịch thi đấu mới nhất của giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026, hôm nay sẽ diễn ra 4 cặp đấu giữa CLB Binh chủng Thông tin với Hà Nội Tasco Auto (12 giờ), HCĐG - Lào Cai với Hưng Yên (14 giờ 30), CLB Ngân hàng Công thương với VTV Bình Điền Long An (17 giờ), CLB Ninh Bình với Thanh Hóa (20 giờ).

CLB Binh chủng Thông tin quyết tâm đòi nợ trước Hà Nội Tasco Auto ẢNH: DUY ANH

Trận mở màn giữa CLB Binh chủng Thông tin với Hà Nội Tasco Auto được đánh giá rất hấp dẫn bởi 2 đội đều sở hữu dàn nội binh và ngoại binh chất lượng. CLB Hà Nội Tasco Auto có ngoại binh Brankica Mihajlovic là tay đập từng cùng đội tuyển Serbia giành HCB Olympic 2016, HCĐ Olympic 2020, vô địch thế giới năm 2018 và 2022. Người hâm mộ chờ xem cựu ngôi sao của làng bóng chuyền nữ thế giới thể hiện ra sao bởi cô hiện 35 tuổi, không còn đỉnh cao sự nghiệp.

Trong khi đó, CLB Binh chủng Thông tin cho thấy tham vọng lớn khi chiêu mộ 2 ngoại binh người Mỹ Erika Pritchard, Temi Thomas Ailara. Ở giai đoạn 1, CLB Binh chủng Thông tin để thua sít sao 2-3 trước Hà Nội Tasco Auto, vì thế quyết tâm đòi nợ khi tái đấu lần này.

Toàn bộ các trận đấu ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 được phát trực tiếp trên kênh ON Sports và app VTVprime của VTVcab.

Lịch thi đấu hôm nay:

Lịch thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia hôm nay ẢNH: VFV



