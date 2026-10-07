Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026: 'Chân dài đại chiến'

Cạnh tranh quyết liệt ở giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia

8 CLB gồm Hà Nội Tasco Auto, HCĐG - Lào Cai, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng thông tin, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngân hàng Công thương, Hưng Yên sẽ cạnh tranh 4 tấm vé vào bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026. Bên cạnh đó, đội xếp cuối (hạng 8) sẽ phải xuống hạng.

Ngôi sao bóng chuyền thế giới Brankica Mihajlovic (Serbia, thứ hai từ phải sang) đầu quân cho CLB Hà Nội Tasco Auto thi đấu giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ẢNH: CLB CUNG CẤP

Kết thúc giai đoạn 1, CLB Hà Nội Tasco Auto dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, HCĐG - Lào Cai hạng 2 với 16 điểm, VTV Bình Điền Long An hạng 3 (14 điểm), Binh chủng Thông tin hạng 4 (11 điểm), Ninh Bình hạng 5 (10 điểm), Thanh Hóa hạng 6 (8 điểm), Ngân hàng Công thương hạng 7 (6 điểm) và Hưng Yên xếp hạng 8 (0 điểm).

Dù bổ sung ngoại binh là tuyển thủ trẻ Thái Lan Natchaya Tahae nhưng CLB Hưng Yên đã bị các đối thủ bỏ khá xa lại không có sự bổ sung nội binh chất lượng nên rất khó xoay chuyển cục diện, nguy cơ phải xuống hạng.

Ngoại binh Mỹ Jess Mruzik (phải) thi đấu cho VTV Bình Điền Long An ẢNH: CLB CUNG CẤP

"Bom tấn ngoại binh"

Trong khi đó cuộc đua giành 4 suất vào bán kết hết sức gay cấn, cơ hội chia đều cho các đội còn lại. Các đội đều có sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng, đặc biệt chiêu mộ ngoại binh giỏi nhằm cạnh tranh. Trong đó tham vọng nhất vẫn là tân binh Hà Nội Tasco Auto khi mang về tay đập nổi tiếng người Serbia là Brankica Mihajlovic. Brankica Mihajlovic từng là một trong những chủ công xuất sắc nhất thế giới, cùng đội tuyển Serbia giành HCB Olympic Rio 2016, HCĐ Olympic Tokyo 2020, vô địch thế giới năm 2018 và 2022. Vấn đề lo ngại nhất của cô lúc này là tuổi tác nhưng ở tuổi 35, Brankica Mihajlovic hứa hẹn vẫn thể hiện được đẳng cấp.

Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 hứa hẹn hấp dẫn ở giai đoạn quyết định ẢNH: DUY ANH

CLB HCĐG quyết định thay thế ngoại binh vào giờ chót khi đưa Kuttika Kaewpin (Thái Lan) thay tay đập người Đức Pia Timmer vì thể lực không đảm bảo. Biến động này có thể khiến CLB HCĐG - Lào Cai gặp khó trong cuộc đua ở giai đoạn 2 và vòng chung kết. Trong khi đó CLB Thanh Hóa cho thấy tham vọng khi chiêu mộ ngôi sao hàng đầu đội tuyển Thái Lan Sasipaporn bên cạnh ngoại binh từ Mỹ Claire Hoffman. CLB Binh chủng thông tin đặt niềm tin vào bộ đôi ngoại binh đến từ Mỹ là Erika Pritchard, Temi Thomas Ailara. CLB VTV Bình Điền Long An cũng lựa chọn ngoại binh Mỹ là Jess Mruzik trong mục tiêu cạnh tranh vé vào bán kết.

Mở màn cho giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 là cuộc chạm trán hấp dẫn giữa CLB Binh chủng thông tin với Hà Nội Tasco Auto vào lúc 12 giờ ngày 14.10.

Lịch thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026: