Ngoại binh Mỹ áp đảo tại giải bóng chuyền Việt Nam

Ngoại binh chất lượng

Ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia diễn ra vào tháng 4 tại Hà Nội, có 7/8 CLB sử dụng ngoại binh. Trong đó ngoại binh đến từ Trung Quốc đông nhất với 4 gương mặt là Che Wenhan, Sun Jie (CLB Binh chủng Thông tin), Wang Yizhu (CLB Ninh Bình), Cai Xiaoqing (CLB Thanh Hóa). 2 ngoại binh đến từ Thái Lan là Tichaya, Kuttika (CLB HCĐG - Lào Cai). 2 ngoại binh từ Cuba là Garcia Anglada, Martinez Ortiz (CLB VTV Bình Điền Long An). CLB Ngân hàng Công thương sử dụng ngoại binh người Phần Lan Suvi Kokkonen và CLB Hà Nội Tasco Auto có ngoại binh người Đức Ivana Vanjak.

CLB Hà Nội Tasco Auto dẫn đầu giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia nhưng chịu sự cạnh tranh quyết liệt ở giai đoạn 2 và vòng chung kết ẢNH: DUY ANH

Các CLB có sự thay đổi lớn về ngoại binh ở giai đoạn 2 và vòng chung kết diễn ra từ ngày 14 - 25.10 tại Vĩnh Long. Theo đó, cả 8 CLB đều sử dụng ngoại binh, trong đó Tichaya (Thái Lan) là ngoại binh duy nhất ở giai đoạn 1 còn trụ lại và không còn ngoại binh nào từ Trung Quốc, Cuba. Thay vào đó, lần đầu có sự xuất hiện của 5 ngoại binh từ Mỹ là Jess Mruzik (CLB VTV Bình Điền Long An), Erika Pritchard, Temi Thomas Ailara (CLB Binh chủng Thông tin), Kashauna Williams (CLB Ngân hàng Công thương), Claire Hoffman (CLB Thanh Hóa). Ngoại binh từ Thái Lan bên cạnh Tichaya còn có Sasipaporn (CLB Thanh Hóa), Warisara (CLB Ninh Bình), Natchaya Tahae (CLB Hưng Yên). Ngoài ra còn có Miroslava Paskova (Bulgaria) thi đấu cho CLB Ninh Bình, Pia Timmer (Đức) thi đấu cho CLB HCĐG - Lào Cai, Brankica (Serbia) thi đấu cho CLB Hà Nội Tasco Auto.

Dàn ngoại binh đến VN tham dự giai đoạn 2 và vòng chung kết được đánh giá chất lượng đồng đều hơn hẳn so với giai đoạn 1. Nổi bật có Temi Thomas Ailara là thành viên đội tuyển Mỹ đoạt chức vô địch Pan Am Cup 2026 vào tháng trước. Pia Timmer là tuyển thủ Đức từng góp mặt ở giải bóng chuyền thế giới Nations League 2026. Brankica là tuyển thủ Serbia từng đoạt HCB Olympic Rio (Brazil) năm 2016. Sasipaporn là tay đập chủ lực của đội tuyển Thái Lan, giúp đội này lên ngôi vô địch châu Á 2026…

Cạnh tranh quyết liệt

Việc nhiều ngoại binh chất lượng "tham chiến" ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 giúp giải đấu hứa hẹn hấp dẫn và tạo sức hút với người hâm mộ.

Ở giai đoạn 1, CLB Hà Nội Tasco Auto dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thi đấu thăng hoa, toàn thắng cả 7 trận. CLB HCĐG - Lào Cai xếp nhì với 6 trận thắng, 1 trận thua. Nhóm các đội xếp từ 3 đến 6 lần lượt là VTV Bình Điền Long An (4 thắng, 3 thua), Binh chủng Thông tin (3 thắng, 4 thua), Ninh Bình (3 thắng, 4 thua), Thanh Hóa (3 thắng, 4 thua). 6 CLB này hứa hẹn sẽ cạnh tranh quyết liệt 4 suất vào bán kết.

Theo đánh giá của các HLV, phong độ của ngoại binh cùng chất lượng dàn nội binh sẽ quyết định thành bại của các CLB trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch. Về nội binh, CLB Hà Nội Tasco Auto sở hữu các tuyển thủ Vi Thị Yến Nhi, Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Bùi Thị Ánh Thảo nên vẫn sáng giá. CLB VTV Bình Điền Long An không có ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy vì bận thi đấu ở Nhật Bản nhưng vẫn còn đó những tài năng như Lê Như Anh, Nguyễn Thị Trà My, Võ Thị Kim Thoa. HCĐG - Lào Cai sở hữu phụ công số 1 VN Trần Thị Bích Thủy cũng rất đáng gờm. CLB Binh chủng Thông tin có chủ công trẻ Phạm Quỳnh Hương bên cạnh những gương mặt kỳ cựu như Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh...