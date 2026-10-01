ĐH Trà Vinh giành cúp vô địch môn bóng chuyền nam

Chiều 1.10, tin từ ĐH Trà Vinh cho biết, Đội bóng chuyền nam Đại học Trà Vinh đã xuất sắc lên ngôi vô địch vòng chung kết môn bóng chuyền nam thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 (NUC Volleyball 2026), tại nhà thi đấu đa năng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng).

Đội bóng chuyền nam Đại học Trà Vinh đã xuất sắc lên ngôi vô địch vòng chung kết môn bóng chuyền nam thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 ảnh: CTV

Ở trận chung kết này, đội bóng chuyền nam ĐH Trà Vinh chạm trán với đội bóng chuyền nam Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, và xuất sắc giành ngôi vô địch với tỷ số 2-1.

Năm nay, giải bóng chuyền quy tụ 16 đội bóng gồm 8 đội nam và 8 đội nữ đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc. Đây là những đội bóng đã trải qua quá trình thi đấu và tuyển chọn tại vòng loại ở ba khu vực Bắc, Trung và Nam trong suốt một tháng qua.

Ở nội dung nam, khu vực miền Nam đóng góp ba đại diện gồm Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM; ĐH Trà Vinh và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.

Đối với ĐH Trà Vinh, thành tích đạt được tại giải đấu là niềm tự hào của tập thể VĐV và cộng đồng sinh viên nhà trường. Kết quả này góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích sinh viên tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất, xây dựng môi trường học tập năng động và lành mạnh.

Bên cạnh giá trị về thành tích, giải đấu còn mang đến những trải nghiệm thực tiễn quý báu cho các vận động viên. Qua từng trận đấu, các thành viên có điều kiện nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, tăng cường khả năng phối hợp và rèn luyện bản lĩnh. Đây cũng là nền tảng để đội bóng tiếp tục duy trì phong độ, hướng đến những giải đấu tiếp theo.