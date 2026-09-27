16 đội bóng tranh chức vô địch bóng chuyền sinh viên toàn quốc tại Hải Phòng: Hứa hẹn hấp dẫn

Giải do Vụ Giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp Công ty CP Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) tổ chức, cùng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Vòng chung kết quy tụ 16 đội, gồm 8 đội nam và 8 đội nữ, được tuyển chọn từ vòng loại ở 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Từ 116 đội chọn ra 16 đội xuất sắc

Bóng chuyền là một trong những môn thu hút đông đội tham dự tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc năm nay. Từ 116 đội bóng thuộc các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng trên cả nước, vòng loại diễn ra trong gần 1 tháng với hơn 150 trận đấu để xác định những đại diện góp mặt ở vòng chung kết.

Các đội bóng bước vào chặng tranh tài quyết định sau gần 1 tháng thi đấu vòng loại với hơn 150 trận trên cả nước ẢNH: BTC

Ở nội dung nam, khu vực miền Nam có 3 đại diện gồm Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Trà Vinh và Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM. ĐH Đà Nẵng là đại diện của miền Trung.

Khu vực miền Bắc có Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đội chủ nhà Trường ĐH Hàng hải Việt Nam sở hữu suất còn lại.

Ở nội dung nữ, miền Nam có Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM và Trường ĐH Công Thương TP.HCM. Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng đại diện cho khu vực miền Trung.

16 đội bóng nam, nữ xuất sắc nhất cả nước hội tụ tại Hải Phòng, tranh tài ở vòng chung kết ẢNH: BTC

Ba đại diện miền Bắc gồm Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên. Trường ĐH Thăng Long góp mặt theo suất thay thế đơn vị chủ nhà.

Việc vượt qua vòng loại để có mặt tại Hải Phòng đưa 16 đội bước vào chặng cạnh tranh quan trọng nhất, hướng đến những vị trí cao nhất của môn bóng chuyền tại đại hội.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu còn tạo cơ hội để sinh viên từ nhiều trường, nhiều khu vực gặp gỡ, thi đấu và giao lưu, qua đó thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong môi trường sinh viên.

VTV lần đầu đồng hành cùng đại hội

Một điểm mới của Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI là sự tham gia của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trong công tác truyền thông và phát sóng.

Ngay từ vòng loại môn bóng chuyền, hơn 150 trận đấu tại 3 khu vực đã được truyền trực tiếp trên các nền tảng số. Nhờ đó, sinh viên và người hâm mộ có thể theo dõi hành trình của các đội bóng mà không cần có mặt tại địa điểm thi đấu.

Vòng chung kết quy tụ 8 đội nam và 8 đội nữ đến từ 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ẢNH: BTC

Tại vòng chung kết, các trận đấu tiếp tục được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và nền tảng VTVgo, đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng của giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc và bóng chuyền Việt Nam.

Việc tăng cường phát sóng cũng giúp hình ảnh của các VĐV, đội bóng và trường học được tiếp cận rộng rãi hơn, thay vì hoạt động thể thao sinh viên chỉ giới hạn trong phạm vi từng trường hoặc khu vực.





Các trận đấu tại vòng chung kết được truyền hình trực tiếp trên VTV6, VTVgo và các nền tảng số ẢNH: BTC

Môn bóng chuyền nằm trong chuỗi tranh tài của Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026. Trước đó, môn bóng rổ đã hoàn thành vòng chung kết, trong khi môn bóng đá dự kiến diễn ra tại TP.HCM từ ngày 19.10 đến 30.10.

Với 16 đội vượt qua vòng loại, vòng chung kết tại Hải Phòng là chặng tranh tài quyết định để xác định những đội bóng sinh viên xuất sắc nhất ở 2 nội dung nam và nữ.