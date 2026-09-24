'Tinh hoa Thương hiệu Việt' tiếp tục được phát sóng định kỳ

Tinh hoa Thương hiệu Việt là những câu chuyện về hành trình vươn lên của doanh nghiệp Việt ẢNH: NVCC

Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong nhiều năm qua, chương trình truyền hình "Tinh hoa Thương hiệu Việt - Tự hào Thương hiệu Quốc gia" tiếp tục giới thiệu những câu chuyện về sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và hành trình chinh phục thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua các phóng sự, chương trình tập trung phản ánh quá trình xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường của doanh nghiệp. Qua đó, góp phần giới thiệu những thương hiệu tiêu biểu, đồng thời lan tỏa niềm tin vào năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt.

Năm nay, chương trình tiếp tục lên sóng trên kênh Truyền hình Hà Nội (HN1), với các phóng sự do Trung tâm Truyền thông - Truyền hình Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương sản xuất. Chương trình được phát vào 16 giờ 50 thứ ba và chủ nhật hằng tuần, tập trung khai thác những câu chuyện thực tế phía sau mỗi thương hiệu, từ quá trình hình thành, phát triển sản phẩm đến xây dựng uy tín và mở rộng thị trường.

Theo định hướng của chương trình, mỗi câu chuyện doanh nghiệp không chỉ phản ánh kết quả sản xuất, kinh doanh mà còn cho thấy những nỗ lực trong đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và hướng tới phát triển bền vững. Chương trình nhận được sự đồng hành, phối hợp của Cục Xúc tiến thương mại - Trung tâm Truyền thông, Truyền hình Công Thương, cùng sự đồng hành của SABECO và các doanh nghiệp, góp phần lan tỏa những giá trị của thương hiệu Việt, qua đó khơi dậy niềm tự hào về hàng Việt và khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn xa.