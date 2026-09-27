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    Đời sốngCộng đồng

    Mua vé số khi đi chợ, người phụ nữ trúng độc đắc xổ số miền Nam

    Dương Lan-Cao An Biên

    Người phụ nữ đã trúng độc đắc 2 tờ vé số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9. Người này nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận tiền mặt.

    Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 136970 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

    Mua vé số khi đi chợ, người phụ nữ trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

    2 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9

    ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

    "Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là người phụ nữ ở xã Bến Cầu, Tây Ninh. Bà ấy đi chợ đầu mối Hóc Môn và mua 2 tờ vé số khi có người bán dạo mời. Người này nhờ chúng tôi đến nhà đổi thưởng và nhận tiền mặt. Sau khi trúng số người phụ nữ lấy tiền làm ăn và cho con cái", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.

    Trong khi đó, đại lý vé số Hoàng Dũng ở Đồng Nai cũng đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé có dãy số 475052 thuộc xổ số Bình Dương ngày 25 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

    Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9 hôm nay. 

    Gần đây, đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh đã đổi thưởng hàng loạt tờ vé số trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam cho nhiều khách khác nhau, tổng trị giá 11,6 tỉ đồng. Cụ thể, đại lý đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Bến Tre ngày 22 tháng 9 trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) với dãy số may mắn là 910864 và 32 tờ vé trúng giải an ủi đài trên trị giá 1,6 tỉ đồng.

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